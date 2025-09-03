장원영, 완성형 미모 입증한 어린 시절 사진

사진= 아이브 장원영의 어린 시절. 유튜브 채널 '걍밍경' 화면 캡처

그룹 아이브 장원영의 어린 시절 사진이 깜짝 공개돼 화제를 모았다.

1일 강민경의 유튜브 채널 ‘걍밍경’에는 ‘나 말고 장원영 브이로그’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상 속 장원영은 일상적인 모습은 물론 강민경과 함께 ‘Stay With Me’를 녹음하는 과정도 공개해 팬들의 시선을 끌었다. 특히 마지막 부분에서는 어린 시절 장원영의 사진이 등장했는데, 지금과 다름없는 완성형 비주얼로 뜨거운 관심을 받고 있다.

강민경은 “회사 측 연락으로 브이로그를 함께하게 됐다”며 “사실 친분이 없는 상태에서 촬영을 하는 것이 쉽지 않을 수 있었지만, 오히려 담고 싶다는 생각이 들었다”고 말했다.

이어 “나이는 어리고 후배이지만, 데뷔 때부터 지금까지의 과정을 보면서 건강한 멘탈과 올바른 생각을 가진 아티스트라는 인상을 받았다. 그래서 사적인 모습이 궁금했다”고 덧붙였다.

