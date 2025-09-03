드디어 베일 벗은 누플랏… 새로운 감각의 테이블웨어 공개

다이닝 공간에 생경한 아름다움을 입히는 테이블웨어 브랜드 누플랏(NUFLAAT)이 드디어 공개됐다.

누플랏은 아이아이컴바인드가 선보이는 여섯 번째 브랜드다. 지난달 27일 미야오 엘라와 함께한 티징 영상을 공개해 기대감을 높였던 가운데, 이번에 독창적인 디자인의 제품들이 공개되면서 출시 전부터 제품 구매처에 대한 문의가 이어지고 있으며, 모회사인 아이아이컴바인드의 신사옥 오픈과 함께 첫번째 매장을 오픈할 것으로 예상되고 있어 많은 이들의 귀추가 주목되고 있다.

이번에 공개된 제품은 플레이트와 찻잔, 커틀러리, 수저받침에 이르기까지 총 100여 종에 달한다. 그중 단연 가장 화제를 모은 것은 미야오 엘라가 티징 영상에서 사용한 ‘네일 컬렉션’이다.

네일 컬렉션은 볼드한 레드 네일을 모티프로, 네일 아트 디테일을 제품에 세련되게 녹여낸 컬렉션이다. 슬림한 실루엣의 포크, 손가락에 착용하는 피커, 에스프레소 잔과 카푸치노 잔, 플레이트, 팟으로 구성되며. 글로시한 레드 위로 흐르는 우아한 긴장감이 일상의 다이닝 씬을 낯설고도 아름답게 바꿔준다.

네일 컬렉션을 비롯한 다양한 신제품은 누플랏 공식 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 사전 신청을 통해 입고 알림을 받아볼 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

