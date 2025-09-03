[오늘의 연예 Pick] 임영웅, 전국투어 티켓 연이어 매진 → 트와이스 모모, 과감한 호피 브라톱 패션 → 코카-콜라, BTS 뷔 ‘제로’ 광고 공개 → 장동윤, 연기 변신 기대 → 가수 소향, 25년 결혼 생활 끝에 이혼

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 임영웅, 경이로운 기록 경신 중…전국투어 티켓 연이어 ‘서버 다운→전석 매진’

가수 임영웅이 인천에 이어 대구 콘서트도 전석 매진을 기록했다.

지난 2일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 대구 콘서트 티켓 예매가 오픈됐다.

인천에 이어 대구 콘서트 역시 티켓 예매 오픈 전부터 서버가 다운되는 가하면, 오픈과 동시에 빠른 속도로 전석 매진이 됐다.

임영웅의 전국투어 콘서트는 매 지역 티켓을 오픈하자마자 초고속 전석 매진은 기본, 꾸준히 자신의 기록을 경신하며 경이로운 역사를 써내려가고 있다.

올해도 전국 방방곡곡 찬란히 빛날 하늘빛 축제를 펼칠 임영웅의 전국투어 콘서트는 오는 10월 인천에서 시작되며, 그 후 11월 대구와 서울, 12월 광주, 2026년 1월 대전과 서울, 2월 부산에서 개최된다.

현재 임영웅은 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’로 폭발적인 사랑을 받고 있다. 음원이 공개되자마자 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’을 비롯해 수록곡들을 차트인시키거나, 음원차트 상위권 링크, 멜론 HOT 100 줄 세우기 등 따라올 자 없는 저력을 과시하고 있다.

정규 2집은 임영웅의 자작곡과 함께 로이킴, 박지수, 파테코, Guy Sebastian 등이 프로듀서로 참여해 완성도를 더했고, ‘순간을 영원처럼’은 평범한 일상 속에서 서로 미워하지 말고 사랑하며 순간을 영원처럼 살아가자는 메시지가 돋보이는 노래다.

◆ 트와이스 모모, 과감한 호피 브라톱 패션…압도적 몸매 눈길

트와이스의 모모가 환상적인 몸매를 자랑했다.

모모는 2일 자신의 SNS에 “신상 목걸이와 팔찌”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 모모는 무대 의상으로 보이는 스타일을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있다.

특히 모모는 호피무늬 브라톱과 짧은 하의로 구성된 과감한 의상을 입고 등장해 눈길을 끌었다. 탄탄한 복근과 볼륨감 있는 몸매가 조화를 이루며 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

한편, 모모가 속한 트와이스는 최근 미국 일리노이주 시카고 그랜트 파크에서 열린 초대형 뮤직 페스티벌 ‘롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)’에서 헤드라이너로 무대에 올라 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

◆ 코카-콜라, BTS 뷔와 함께한 ‘제로’ 광고 공개…“짜릿한 순간, 일상이 축제로”

코카콜라가 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔와 함께한 새로운 광고를 선보인다.

코카콜라는 3일, ‘코카콜라 제로’가 필요한 순간을 조명하며 뷔의 활약에 초점을 맞춘 광고를 공개한다고 밝혔다.

공개된 광고 속에서 뷔는 더위에 방황하는 사람들을 발견하고 “짜릿한 게 필요하겠는데?”라고 말하며, 결심한 듯한 표정을 지어 보인다. 이어 코카콜라 제로로 가득 찬 컨테이너박스가 열리고, 분위기는 순식간에 축제 열기로 전환된다. 무료했던 일상이 활기를 되찾는 순간을 뷔 특유의 에너지와 함께 표현했다.

코카콜라 관계자는 “무료했던 분위기가 축제처럼 바뀌는 모습을 보여줌으로써 모두를 하나로 이어주는 짜릿한 맛의 매력을 영상에 담았다”며 “이번 광고를 통해 더 많은 분들이 새로워진 제품의 강렬한 짜릿함을 직접 경험하실 수 있기를 기대한다”고 전했다.

광고 촬영에 참여한 뷔 역시 “코카콜라는 언제나 사람들을 하나로 모으는 특별한 힘이 있다고 생각한다. 특히 촬영 현장에서 제로콜라를 나누며 느낀 에너지가 정말 특별했다”며 “여러분도 저처럼 일상을 짜릿한 축제로 바꿔 보시길 바란다”고 소감을 전했다.

◆ 장동윤, 연기 변신 기대…'사마귀' 측 "첫 회부터 임팩트 있다"

장동윤이 ‘사마귀: 살인자의 외출’(SBS) 시작부터 총격 난투극에 휩싸여 궁금증을 자아낸다.

사마귀 제작진은 차수열 역을 맡은 장동윤의 강력한 연기 변신이 담긴 첫 회 스틸컷을 3일 공개했다.

사마귀는 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 사마귀인 엄마와 예상 못한 공조수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다.

장동윤은 극 중 연쇄살인마 사마귀의 아들이지만, 자신의 핏줄을 부정하고 형사가 된 주인공 차수열을 연기힌다. 차수열은 사람을 다섯이나 잔혹하게 죽인 엄마에 대한 분노와 증오로 똘똘 뭉친 인물이자 범죄자를 잡기 위해서라면 온몸을 내던지는 경찰이다. 한층 강렬한 카리스마와 에너지를 장착하고 돌아온 장동윤의 변신이 기대된다.

첫 회 스틸 사진 속 장동윤은 경찰로서 사건 현장에 출동한 것으로 보인다. 장동윤의 번뜩이는 눈빛과 한껏 진지한 표정을 통해 상황이 심상치 않음을 짐작케 한다.

두 번째 사진에서는 누군가를 타이르듯 다급한 표정의 장동윤을, 세 번째 사진에서는 동료가 말리는 가운데 총을 꺼내든 장동윤의 모습을 확인할 수 있다. 무슨 일이 벌어진 것인지, 어떤 위험한 사건이 발생한 것인지 궁금증을 유발한다.

무엇보다 장동윤의 카리스마가 눈길을 끈다. 눈빛과 표정만으로도 상황의 긴박함, 어떻게든 사건을 해결하려는 경찰 차수열의 강력한 의지를 모두 표현해 낸 것.

제작진은 “목숨이 왔다 갔다 하는 상황에서 차수열은 흔들림 없이 부딪힌다. 차수열 캐릭터를 명확하고 임팩트 있게 보여주는 장면인데, 이를 위해 장동윤 배우는 몸 사리지 않는 열연을 펼쳤다. 장동윤 배우의 에너지에 현장 스태프들 모두 놀랐다”며 기대를 당부했다.

사마귀는 오는 5일 첫 방송된다.

◆ 가수 소향, 25년 결혼 생활 끝에 이혼 “한쪽의 귀책사유 아닌 합의”

가수 소향이 이혼한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

소향 소속사 KQ엔터테인먼트는 3일 “소향은 상대방과 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 응원하기로 했다”고 밝혔다.

“이혼 과정에서 어느 한쪽의 귀책사유가 아닌 서로 간의 합의에 따른 것임을 알려드린다”고 알렸다.

이어 KQ는 “당사는 소향이 음악 활동에 집중할 수 있도록 필요한 지원과 배려를 아끼지 않을 예정이오니, 앞으로도 소향의 행보에 많은 응원 부탁드리겠다. 감사하다”고 덧붙였다.

4옥타브가 넘는 뛰어난 음역대와 가창력으로 '한국의 머라이어 캐리'라는 별명을 얻었다. 2012년 MBC '나는 가수다'를 통해 대중적 인지도를 크게 높였으며, KBS '불후의 명곡', MBC '복면가왕' 등 다양한 음악 예능 프로그램에서 독보적인 실력을 선보여 왔다.

소향은 1998년 CCM 그룹 포스(POS)에서 함께 활동한 전 남편과 결혼했다. 25년 만인 지난 2023년 헤어진 것으로 알려졌다. 슬하에 자녀는 없다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

