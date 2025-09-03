블랙핑크 제니, 450억 한남동 빌딩서 새 출발

사진= 그룹 블랙핑크 제니가 미국 최대 규모 패션 이벤트인 '2025 멧 갈라(The 2025 Met Gala, 이하 '멧 갈라')'에 한 모습. 뉴시스 제공

그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 설립한 독립 레이블 ‘오드 아틀리에(OA)’가 서울 용산구 한남동으로 사무실 위치를 옮긴다.

업계 소식에 따르면, 오드 아틀리에의 새 사무실은 신축된 한남동 빌딩으로 확장 이전한다.

해당 건물은 지난해 4월 준공된 연면적 약 280평(927㎡) 규모로, 지하 1층부터 지상 4층까지 구성돼 있다. 현재 내부 인테리어 공사가 진행 중이며, 미국 건축사협회(AIA) 명예 회원인 홍태선 건축가가 설계했다. 홍태선 건축가는 국내 고급 건축물인 롯데 프리미엄아울렛 파주점, 여의도 리첸시아 등 다수의 명품 건축물에 참여한 바 있다.

현재 부동산 시세에 따르면, 이 건물의 임대료는 보증금 15억25억 원, 월세는 6000만에서 8000만 원 수준이며 추정 매매가는 약 450억 원에 달한다.

한편 제니의 이태원동 사무실은 건축법 위반 논란에 휩싸인 바 있다. 미술관 용도로 허가받은 건물을 무단으로 용도 변경했다는 의혹이다. 용산구청은 단독주택 소유주에게 행정처분을 예고한 상태로 알려졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

