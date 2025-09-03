‘호랑이와 곰 미래’ KIA 이도현-상무 윤준호, 8월 퓨처스 루키상 수상

사진=KBO 제공

아기 호랑이와 곰이 퓨처스리그(2군) 무대를 호령한다. 한국야구위원회(KBO)는 3일 “2025 메디힐 KBO 퓨처스리그의 8월 퓨처스 루키상 수상자로 투수 부문에는 KIA 우완 이도현이, 타자 부문에는 두산서 입대한 상무 포수 윤준호가 선정됐다”고 밝혔다. 두 선수는 각각 지난달 대체선수 대비 승리 기여도(WAR)에서 0.54와 1.11을 기록, 이 기간 으뜸을 차지했다.

투수 부문 수상자인 이도현은 2005년생 신예다. 휘문고를 졸업한 뒤 2023 신인 드래프트서 7라운드 62순위로 지명돼 KIA에 입단했다. 8월 한 달간 퓨처스리그 4경기에 선발 등판해 총 19이닝(남부리그 4위)을 던졌고, 평균자책점 2.84(남부 5위)를 작성했다. 이뿐만이 아니다. 19개의 삼진(남부 2위)을 잡아내는 등 안정적인 경기 운영과 더불어 탈삼진 능력까지 입증했다.

타자 부문 수상자인 윤준호는 2000년생으로 경남고와 동의대를 거쳐 마찬가지로 2023 신인 드래프트로 프로 무대에 입성했다. 5라운드 49순위로 두산의 지명을 받았고, 지난 2024년 6월 상무에 입대한 후 퓨처스리그에서 꾸준한 활약을 펼치고 있다.

잠시 1년6개월 동안 불사조의 탈을 쓴 곰이다. 윤준호는 8월 동안 15경기 출전, 타율 0.413(남부 3위), 출루율 0.439(남부 5위), 장타율 0.651(남부 2위)를 기록했다. 또한, 안타 26개(남부 1위), 19타점(남부 1위), 홈런 3개(남부 3위)를 기록하며 팀의 중심 타자로 맹활약했다. 지난 5월 수상에 이어 올 시즌 두번째 퓨처스 루키상을 수상하게 됐다.

8월 월간 메디힐 퓨처스 루키상 수상자에게는 기념 트로피와 함께, 메디힐의 후원을 통해 상금 50만원과 부상으로 50만원 상당의 메디힐 코스메틱 제품이 제공된다. 이 상은 퓨처스리그 타이틀스폰서인 메디힐의 후원을 통해 2024년 처음 제정됐으며, 퓨처스리그에서 활약하는 저연차 선수들을 격려하고, 성장하는 유망주 선수들의 육성을 지원하기 위해 기획됐다.

수상 기준은 입단 1~3년차 선수 중 퓨처스리그에서 규정 이닝 또는 규정 타석을 충족한 선수를 대상으로 하며, 퓨처스리그 월간 WAR 기준 최우수 투수와 타자를 선정하는 시상이다.

