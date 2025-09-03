컴투스 ‘더 스타라이트’, 오늘부터 PC 사전 다운 시작

컴투스는 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘더 스타라이트’의 PC 사전 다운로드를 시작했다고 3일 밝혔다.
사전 다운로드는 오는 18일까지 진행되며, 당일 정식 서비스 개시와 동시에 별도의 설치 대기 없이 바로 플레이를 시작할 수 있다. 공식 브랜드 사이트에서 크로스플레이 런처를 내려받아 설치한 뒤 더 스타라이트를 다운로드하는 방식으로 진행된다.
PC 버전에서는 언리얼 엔진 5로 구현한 최고 수준의 그래픽과 사운드를 제한 없이 경험할 수 있어 게임이 추구하는 몰입의 감동을 생생하게 누릴 수 있을 것으로 기대된다.
컴투스는 컴퓨존과 협업해 제작한 더 스타라이트 커스텀 PC도 공개했다. 전체 화이트 톤의 케이스, 전용 커스터마이징과 다양한 디자인 요소가 적용된 이번 모델은 최신 그래픽카드와 CPU 등 고사양 부품을 탑재해 더 스타라이트를 최상의 환경에서 즐길 수 있도록 설계했다. 예약 판매는 오늘부터 오는 10일까지 진행된다.
더 스타라이트는 여러 차원이 얽힌 멀티버스 세계에서 선택받은 영웅들이 흩어진 스타라이트를 찾아 나서는 여정을 담은 초대형 MMORPG다. 원작자인 정성환 총괄 디렉터가 집필한 네 편의 소설을 바탕으로 중세·현대·미래를 아우르는 복합 세계관을 구현했으며, 언리얼 엔진 5 기반 그래픽과 전략적인 충돌 시스템, 지역별 감성을 담은 사운드가 유기적으로 어우러져 깊이 있는 몰입 경험을 제공한다.
