쿠기, ‘우원재→로꼬’ 역대급 피처링 채운 새 싱글 ‘AFTER UPSET’ 4일 발매

아티스트 쿠기 (Coogie)가 역대급 피처링진과 함께 돌아온다.

소속사 두오버엔터테인먼트(이하 두오버)에 따르면 쿠기는 오는 4일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘AFTER UPSET(애프터 업셋)’을 공개한다.

‘AFTER UPSET’에는 타이틀 ‘muah(무아)’와 ‘Shut Up Remix(셧 업 리믹스) (Feat. 우원재, 노윤하, 키드밀리 (Kid Milli), 로꼬)’까지 두 개의 트랙이 수록된다. 그간 트렌디한 음악을 선보이며 독보적인 정체성을 증명해 온 쿠기는 이번 신보를 통해 또 한 번 스펙트럼을 확장해 나갈 계획이다.

발매 소식과 더불어 쿠기는 지난 2일 오후 앨범 커버 아트워크도 오픈했다. 공개된 이미지 속에는 두 손으로 얼굴을 가린 쿠기의 모습이 담겨 호기심을 유발하는가 하면, 흑백 대비감을 극대화한 그레인 이펙트가 더해져 감각적인 무드까지 완성해 냈다.

특히 화려한 피처링 라인업이 베일을 벗으며 ‘AFTER UPSET’을 향한 기대감을 끌어올리고 있다. 우원재를 비롯해 노윤하, 키드밀리 (Kid Milli), 로꼬까지 실력파 아티스트들이 대거 지원사격에 나선 만큼, 쿠기와의 시너지 속 어떤 음악이 탄생할지 관심이 높아지고 있다.

전작 ‘UPSET’에 이어 약 4개월 만에 빠르게 컴백을 알린 쿠기. 두오버와 전속계약을 체결한 이후 처음으로 선보이는 새 싱글이라는 점에서 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있는 가운데, ‘AFTER UPSET’으로 보여줄 그의 활약을 향해 이목이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

