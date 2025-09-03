스마일게이트, K-공포 게임 ‘골목길:귀흔’ 퍼블리싱 계약

'골목길:귀흔' 이미지. 스마일게이트 제공

스마일게이트 글로벌 게임 프랫폼 스토브에서 K-공포의 맛을 제대로 느낄 수 있을 전망이다.

스마일게이트는 스토브가 공포 게임 ‘골목길 : 귀흔’(개발사 에이아이엑스랩(AIXLAB))의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

골목길 : 귀흔은 이용자가 골목길에서 귀신의 흔적인 귀흔을 수집하고, 스산한 골목길에서 탈출해야 하는 공포 어드벤처 게임이다. 한국의 과거 골목길 풍경을 사실적으로 구현하면서도 이용자들로 하여금 익숙한 공간이 낯설고 기괴하게 느껴지도록 연출한 것이 특징이다. 이용자들은 게임 내에 존재하는 이상 현상을 능동적으로 판별하고 대응하는 동안 깜짝 놀람 이상을 경험할 수 있다.

또한 이 게임은 귀흔 수집 정도에 따라 서로 다른 결말로 이어지는 멀티 엔딩 구조로, 이용자들이 플레이마다 선택에 따른 새로운 결과를 확인할 수 있다. 주인공 소연이 갑자기 음산해진 골목에서 진실을 밝혀내고 생존을 모색하는 과정에서 심리적 압박감과 몰입감을 동시에 불러일으킨다.

에이아이엑스랩은 2016년 설립된 인터랙티브 디자인 스튜디오로, VR·AR·XR 기반의 체험형 콘텐츠 전문 제작사다. 흉가 VR, 금지된 예술 VR을 통해 대한민국 게임대상 VR 부문과 2024년 하반기 이달의 우수게임 등을 수상하며 실력을 인정받았다.

에이아이엑스랩이 정통 공포 게임을 제작한다는 점만으로도 업계와 이용자들의 기대감이 높아지고 있다. 실제 골목길 : 귀흔은 지난 8월 스토브 플랫폼에서 진행된 슬기로운 데모생활’ 부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2025에서 공개된 이후 뜨거운 반응을 이끌어냈다. BIC 행사 기간 내내 게임 시연을 위한 관람객이 줄을 이었고, “드디어 제대로 된 K-공포가 나왔다”는 호평을 받았다.

스토브와 에이아이엑스랩은 이용자들의 피드백을 게임에 반영해 완성도를 높이고 있으며, 연내 스토브 플랫폼 출시를 준비 중이다. 이후 글로벌 서비스도 이어간다는 계획이다.

여승환 스마일게이트 이사는 “골목길 : 귀흔은 한국적 정서와 오컬트적인 상징을 결합한 작품으로, K-공포의 새로운 가능성을 보여줄 것으로 기대한다”며 “글로벌 이용자들에게 이 게임을 통해 잊지 못할 긴장과 몰입을 전해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

