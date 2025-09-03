울산 HD, 반등을 위한 ‘속초 전지훈련’ 돌입

사진=울산 HD 제공

프로축구 K리그1 울산 HD가 A매치 휴식기간을 활용해 전지훈련에 돌입했다.

울산 선수단이 3일부터 9일까지 강원특별자치도 속초시에 베이스 캠프를 차리고, 고성군에 위치한 고성종합운동장에서 전지훈련을 진행한다.

현재 울산은 승점 34점으로 하나은행 K리그1 8위에 위치, 상위 스플릿 진출 그리고 K리그2 강등권 사이에서 고군분투하고 있다. 다만, 이번 전지훈련을 잘 마치고 앞으로 남은 정규 라운드 경기에서 최대한의 승리를 거둔다면 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출권 확보도 노릴 수 있다.

올 시즌 울산은 K리그뿐만 아니라 연초 ACLE 대회, 시즌 중 리그와 병행한 코리아컵과 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵까지 총 34개의 공식 경기를 치렀다. 이번 전지훈련의 초점은 K리그 팀들 중 가장 많은 경기와 대회, 가장 먼 원정 길에 오른 만큼 지치고 닳은 선수단의 컨디션을 끌어올리는 데 있다. 이제 갓 부임 한 달을 넘긴 신태용 감독과 함께하는 코치들의 전술 색채를 선수단에 입히는 작업도 병행될 예정이다.

더불어 휴식기 동안 실전 감각을 유지하고 습득한 바를 활용할 수 있는 연습 경기도 전지훈련 일정 중 배치했다.

이번 전지훈련 참가 인원은 신태용 감독을 포함한 선수단 전원이다. 다만, A대표팀으로 발탁된 조현우와 라카바(베네수엘라) 그리고 2026 AFC U23 아시안컵 예선에 참가하는 최석현, 2025 FIFA U20 월드컵 대비 최종 국내 훈련에 함께하게 된 백인우는 이번 전지훈련 명단에서 제외됐다.

