FC안양, 유소년 디렉터로 권우경 디렉터 선임

프로축구 K리그1 FC안양이 구단 유소년팀의 운영 철학 정립, 선수 육성 및 발굴 등을 책임질 인물로 권우경 유소년 디렉터를 선임했다.

지난 2010년 신장중학교 코치를 시작으로 지도자 생활을 시작한 권우경 유소년 디렉터는 이후 중동고등학교를 거쳐 2019년 FC안양의 코치로 부임했다. 2019년에는 FC안양의 창단 최초 K리그2 준플레이오프 진출과 플레이오프 진출 등 구단의 역사를 함께 하기도 했다. 안양을 떠나 2021년부터 충남아산FC에서 3년간 코치로 활동한 뒤, 2024년에는 경남FC의 수석코치와 감독대행을 역임했다.

유소년 디렉터는 프로팀과 유소년팀의 일관된 철학 공유, 유소년 단계에서부터 이어지는 운영 방향 설정, 유소년 선수 영입 및 육성 등의 중책을 맡아야 하는 자리다. 프로와 유소년을 넘나들며 다양한 현장 경험을 쌓아왔기 때문에 구단의 유소년 디렉터로서 적임자라는 판단이다. 권우경 디렉터는 FC안양 유소년 시스템의 철학과 방향성을 토대로 구단 유소년팀의 장기적인 시스템을 이끌어 나갈 예정이다.

신임 권우경 유소년 디렉터는 “구단의 미래는 유소년으로부터 시작된다. 탄탄한 유소년 시스템을 구축해 안양의 성장에 보탬이 되고 싶다. FC안양 유스팀을 모두 거친 FC안양의 프로 선수는 물론, 국가대표까지도 배출할 수 있는 시스템을 구축하겠다”고 비전을 밝혔다.

