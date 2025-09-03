베트맨, ‘아시아의 캡틴, 북미 최고 프로축구 무대를 달리다!’ 이벤트 진행

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 지난달 28일부터 오는 10월19일까지 ‘아시아의 캡틴, 북미 최고 프로축구 무대를 달리다’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 대한민국 축구대표팀 주장 손흥민의 미국 메이저리그사커(MLS) 진출을 기념하고, 스포츠토토의 다양한 상품을 통해 건전한 스포츠 응원 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이벤트는 총 두 가지 방식으로 운영된다. 먼저, 누구나 참여 가능한 ‘OX 퀴즈 이벤트’다. 이벤트 페이지에서 퀴즈를 풀고 정답을 맞힌 참가자 전원에게는 100개의 벳볼이 지급된다.

두 번째는 MLS 경기를 대상으로 한 ‘프로토 기록식’ 상품 구매 이벤트다. 이벤트 기간 동안 MLS를 대상으로 하는 기록식 상품을 구매한 이용자를 대상으로, 총 세 차례에 걸쳐 추첨이 진행되며, 각 회차별로 2000명을 추첨해 오프라인 판매점에서 사용 가능한 프리쿠폰(1000원, 6000명)과 벳머니(1000원, 6000명)를 증정한다.

추첨은 총 세 차례에 걸쳐 진행된다. 1차는 8월28일부터 9월11일까지며, 당첨자는 9월17일 발표된다. 2차는 9월12일부터 9월28일까지 진행되고, 발표는 10월2일에 이뤄진다. 마지막 3차는 9월29일부터 10월19일까지며, 당첨자는 10월23일에 공개될 예정이다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 이벤트는 MLS에 진출한 손흥민을 응원하며, 스포츠토토 기록식 게임도 동시에 즐길 수 있는 기회”라며 “스포츠팬들이 건전한 응원 문화와 함께 적중의 재미를 함께 느끼길 바란다”고 전했다.

해당 이벤트는 베트맨에서 온라인으로 구매한 프로토 기록식 상품 이용자만을 대상으로 한다. 당첨자에게 제공되는 벳머니는 예치금이나 현금으로 전환되지 않으며, 지급일로부터 7일 이내 사용하지 않을 경우 소멸된다는 점을 주의해야 한다.

한편, ‘아시아의 캡틴 북미 최고 프로축구 무대를 달리다!’ 이벤트와 관련한 자세한 내용은 베트맨의 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

