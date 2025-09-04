까르마, KLPGA 메이저 KB금융 스타챔피언십 후원 우승·홀인원 선수에 모션베드 증정

까르마(CALMA)가 4일부터 7일까지 블랙스톤CC에서 열리는 ‘KB금융 스타챔피언십’의 공식 스폰서로 참여한다. 까르마 제공

메모리폼 매트리스 침대 전문 브랜드 까르마(CALMA)가 4일부터 7일까지 블랙스톤CC에서 열리는 국내 여자 프로골프 메이저 대회인 ‘KB금융 스타챔피언십’의 공식 스폰서로 참여한다.

KB금융 스타챔피언십은 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 최고 수준의 상금 규모와 함께 권위 있는 메이저 대회로 국내 정상급 선수들이 총출동한다. 이번 대회는 치열한 우승 경쟁과 더불어 다양한 부대 행사로 골프 팬들의 많은 관심을 모으고 있다.

본 경기에서 홀인원을 기록한 선수에게는 약 2000만 원 상당의 프리미엄 까르마 모션베드를 증정하며 대회 우승자에게도 동일한 혜택을 제공한다. 회사 관계자는 “이번 스폰서 참여를 통해 까르마는 선수들의 최고의 순간을 함께 기념하고 ‘최고의 성과에는 최고의 휴식이 따른다’는 메시지를 전달하고자 한다”고 소개했다.

까르마는 1999년부터 국내 최초로 메모리폼 제품을 생산·판매해온 전통 있는 브랜드로 혁신적인 기술과 축적된 노하우를 통해 프리미엄 수면 및 라이프스타일 시장을 선도해왔다. 이번 스폰서십을 통해 까르마는 브랜드 가치를 스포츠와 접목하며, 건강한 라이프스타일을 중시하는 골프 팬들과의 접점을 넓혀 나가고 있다.

또한 까르마는 대회와 연계해 SBS골프 ‘응원 투표 이벤트’를 진행, 골프 팬들의 참여와 관심을 적극 유도하고 있다. 이를 통해 브랜드 인지도를 강화하고 스폰서십 효과를 극대화할 계획이다.

까르마는 이번 KB금융 스타챔피언십을 시작으로 앞으로도 KLPGA 주요 대회 스폰서십을 지속적으로 이어가며 한국 골프 발전과 스포츠 문화 활성화에 기여할 예정이다.

조우영 까르마 마케팅본부장(이사)은 “KB금융 스타챔피언십은 한국 여자 프로골프를 대표하는 메이저 대회로 국내외 골프 팬들의 관심이 집중되는 무대”라며 “특히 목과 허리에 무리를 줄 수 있는 골프 운동 특성상, 하루의 3분의 1을 함께하는 매트리스가 선수들의 회복과 일반 골퍼들의 건강 관리에 얼마나 중요한지를 이번 대회를 통해 알리고자 했다”고 밝혔다.

