‘외인 듀오 합류’ DB, 일본 전지훈련 나선다… 레반가 컵 출전

남자프로농구 DB는 오는 6일부터 15일까지 일본 가와사키, 삿포로에서 해외 전지훈련을 실시한다.

DB는 6일 가와사키로 출국해 8일 상하이 샤크스(중국), 9일 가와사키 브레이브 썬더와 두차례 연습경기를 치를 예정이며, 이후 10일 삿포로로 이동해 레반가 홋카이도와 연습경기를 가진 뒤 13일부터 레반가 컵에 참가할 예정이다.

이번 레반가 컵은 일본(2팀), 한국, 대만 총 4개 구단이 참가한다. DB를 포함, 레반가 홋카이도, 알티리 치바, 신주 토플러스 라이오너스이 자웅을 겨루며 13일 4강, 14일 결승 및 3, 4위전을 치른다.

DB는 이번 전지훈련을 통해 기존 국내선수들과 새로운 외국인선수와의 조직력을 갖추고 팀 전력을 완성해 다가오는 2025-2026시즌을 대비한다는 계획이다.

한편, 헨리 엘런슨과 에삼 무스타파 두 외국인 선수는 8월부터 합류해 훈련 중이며, 일본 전지훈련에도 함께 참여한다.

