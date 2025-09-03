LG 임찬규·NC 김주원, 8월 쉘힐릭스플레이어 선정

사진=LG 트윈스, NC 다이노스 제공

쌍둥이네 토종 에이스와 공룡군단 유격수가 8월 투타 최고 활약을 펼쳤다. 한국야구위원회(KBO)와 한국쉘석유주식회사가 함께 시상하는 ‘쉘힐릭스플레이어’의 2025 신한 SOL뱅크 KBO 리그 8월 수상자로 투수 임찬규(LG)와 내야수 김주원(NC)이 선정됐다.

‘쉘힐릭스플레이어’는 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)를 기준으로 선정하며, 8월 투수 부문에서는 임찬규가 WAR 1.02로 1위를 차지했다. 임찬규는 8월 한 달간 총 29⅔이닝을 소화하며 3승을 따냈다.

더불어 이 기간 이닝은 공동 11위, 다승은 공동 5위에 올랐고, 평균자책점 2.12(3위), 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.28(15위)를 기록하며 안정적인 피칭으로 팀 선발진의 한 축을 든든히 지켰다.

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

김주원은 타자 부문에서 WAR 2.33을 마크, 8월 수상자로 선정됐다. 김주원은 8월 한 달 동안 타율 0.378(5위), OPS(출루율+장타율) 1.123(2위)을 기록했으며, 안타 27개(3위), 도루 7개(공동 2위), 득점 21점(공동 3위)을 올리며 정확성과 장타력, 주루 능력을 두루 선보였다.

8월 월간 ‘쉘힐릭스플레이어’로 선정된 선수들의 시상식은 각 소속 구단의 홈구장에서 9월 중 진행될 예정이며, 수상자에게는 한국쉘의 후원으로 시상금 100만원이 지급된다.

한편, 한국쉘은 최상의 엔진 성능 유지를 통해 운전자의 ‘드라이빙 열정(Passion for Driving)’을 응원하는 브랜드 캠페인 ‘쉘 힐릭스 드라이브-온(Shell Helix Drive On)’의 일환으로, KBO리그 선수들이 최고의 야구 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 앞으로도 매월 ‘쉘힐릭스플레이어’ 시상을 후원할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

