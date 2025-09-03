바디프랜드 헬스케어로봇 기술 대박…수출 전년보다 363% 급증

CES 2025에서 공개된 AI 헬스케어로봇 ‘733’ 바디프랜드 제공

헬스케어로봇 기업 바디프랜드(대표이사 곽도연∙김철환)의 기술 수출 실적이 급증하면서 해외 시장 공략에 가속도가 붙었다.

바디프랜드는 2025년 8월 기준으로 헬스케어로봇 기술 수출 실적이 전년 동기 대비 363% 증가했다고 3일 밝혔다.

특히 올 상반기(1~6월) 기술 수출액으로만 이미 지난해 전체 실적을 넘어섰다. 증가 추세를 반영하면 전년에 비해 4배에 육박하는 연간 실적을 달성할 것으로 바디프랜드 측은 전망했다.

이 같은 헬스케어로봇 기술 수출 성장세는 주요 글로벌 마사지체어 생산 및 제조 기업들이 사활을 걸고 헬스케어로봇 기술을 도입한 데 따른 것으로 분석된다. 마사지체어의 패러다임이 ‘헬스케어로봇’으로 전환되며 새로운 글로벌 산업 스탠다드가 형성되고 있다는 의미로 볼 수 있다.

바디프랜드 관계자는 “헬스케어로봇 기술의 전파를 통해 글로벌 소비자의 건강수명 10년 연장을 실현하는 것은 물론 대한민국의 미래 먹거리인 K-헬스케어의 저력을 입증해가겠다”고 말했다.

바디프랜드는 5일부터 독일 베를린에서 열리는 IFA를 교두보로 삼아 헬스케어로봇 시장 확대에 더 적극적으로 나설 계획이다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]