렌토킬 “쥐, 단순 불편? 공중보건 리스크… 시설보완 솔루션 도움”

최근 서울 도심에서 쥐 출몰이 잦아지며 위생 문제와 사회적 불안이 커지고 있다. 지하철역과 버스 정류장 등 공공장소를 중심으로 목격 사례가 늘고 있으며, 전문가들은 온난화로 인한 겨울철 생존율 증가와 여름철 집중호우로 인한 하수관 침수를 주요 원인으로 꼽는다.

쥐는 배설물이 식품에 혼입되거나 전선을 갉아 화재로 이어지는 등 단순한 불편을 넘어 기업 신뢰도와 재산 피해를 초래할 수 있다. 쥐는 동전 크기의 틈새만 있어도 침입이 가능하고 빠른 번식력으로 개체 수가 급증해 단순 약제 사용만으로는 근본적인 해결이 어렵다. 이에 따라 전문가들은 침입 자체를 원천 차단하는 시설 보완이 반드시 필요하다고 강조한다.

세계 최대 해충방제·위생환경 서비스 기업 렌토킬이니셜코리아(대표 최재용)는 정밀 진단을 기반으로 출입문 하단 보강과 금속 성분이 함유된 전용 실리콘을 활용해 틈새 차단을 실시하고 있다. 또 형광 겔로 쥐의 이동 경로를 추적하는 ‘트래킹겔’과 살서제를 쓰지 않는 친환경 포획 장비 ‘에코밀리(Ekomille)’를 제공한다. 아울러 IoT 기반 해충 방제 시스템 ‘페스트커넥트(PestConnect)’를 통해 실시간 모니터링 기반 알림 기능으로 신속한 대응을 지원하며 기업은 온라인 리포트(myRentokil)를 통해 관리 현황을 확인할 수 있다.

렌토킬이니셜코리아 관계자는 “쥐 문제는 한 번 침입하면 급속히 확산되는 만큼 예방과 차단이 무엇보다 중요하다”며 “시설 보완부터 친환경 장비, IoT 모니터링까지 아우르는 통합 솔루션으로 기업이 위생 수준을 높이고 안전한 사업장 환경을 유지할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

자세한 문의는 렌토킬이니셜코리아 고객센터를 통해 가능하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

