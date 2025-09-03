귀멸의 칼날 흥행 잇나…‘체인소맨·주술회전’ 온다

체인소 맨:레제편 포스터. 소니 픽쳐스 제공

극장판 귀멸의 칼날:무한성편이 박스오피스 1위를 굳건히 지키며 흥행 질주 중이다. 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 무한성편은 누적 관객 수 331만 명을 돌파했다. 일본 애니메이션의 저력을 다시 한번 입증한 가운데, 체인소 맨, 주술회전 등 후속 인기작들의 극장판 개봉에도 이목이 쏠리고 있다. 귀멸의 칼날의 열풍을 잇는 또 다른 흥행 주자가 등장할 수 있을지 관심이 모인다.

3일 극장가에 따르면 극장판 ‘체인소 맨:레제편’이 오는 24일 개봉한다. 레제편은 전기톱 악마 포치타와의 계약으로 체인소 맨이 된 소년 덴지와 정체불명의 소녀 레제의 폭발적인 만남을 그린 영화다.

이번 개봉작은 후지모토 타츠키의 동명 만화를 원작으로 하는 첫 번째 극장판 시리즈로, 강렬한 서사와 캐릭터성으로 인기를 끈 레제 편을 영화화했다. 인간과 악마 사이에서 방황하는 덴지와 미스터리한 소녀 레제의 미묘한 관계를 중심으로, 특유의 잔혹한 액션과 감각적 연출이 스크린에서 한층 더 강렬하게 펼쳐진다.

또한 TV 애니메이션 주제가 킥 백(KICK BACK)으로 큰 인기를 얻은 싱어송라이터 요네즈 켄시가 신곡 OST ‘아이리스 아웃(IRIS OUT)’으로 다시 참여해 영상과 음악의 완벽한 시너지를 선보인다.

주술회전:회옥·옥절 포스터. 대원미디어 제공

세계 누적 발행 부수 1억 부를 돌파한 인기 만화 주술회전을 원작으로 한 극장판 ‘주술회전:회옥·옥절’은 10월 국내 개봉한다. 회옥·옥절은 2006년 찬란했던 여름, 고죠 사토루와 게토 스구루 두 주술사의 우정과 비극의 서막을 그린 작품이다.

공개된 티저 포스터는 에피소드의 명장면을 그려 시선을 사로잡는다. 최강의 주술사로 불리는 고죠 사토루와 게토 스구루의 과거 고등학생 시절 모습과 그들의 앞을 가로막는 주술사 킬러 후시구로 토우지의 모습까지 담겨 스크린 속에서 펼쳐질 강렬한 액션에 대한 기대감을 높인다.

이번 영화는 TV 시리즈 주술회전 2기의 인기 에피소드 회옥·옥절을 5.1ch 서라운드 사운드로 재믹스하고, 일부 곡을 새롭게 편곡한 극장판이다. 오직 극장에서만 볼 수 있는 특별 오프닝 주술산책과 여운을 더할 신규 엔딩 일러스트가 포함돼 팬들에게 깊은 감동을 선사할 예정이다.

특히 주술회전은 극장판 ‘주술회전:시부야사변X사멸회유’도 연내 개봉한다. 팬덤의 열기를 한층 더 뜨겁게 달굴 전망이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

