‘데뷔 35주년’…신승훈, 11월 콘서트 연다

가수 신승훈이 데뷔 35주년을 기념해 단독 콘서트를 연다.

3일 소속사 도로시컴퍼니에 따르면 신승훈은 오는 11월1~2일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 콘서트 ‘2025 더신승훈쇼-신시얼리 35’를 개최한다. 콘서트 첫 날은 신승훈의 데뷔일이다.

더신승훈쇼는 신승훈이 자신의 이름을 내건 브랜드 공연으로, 2004년부터 이어왔다.

도로시컴퍼니는 “신승훈은 35년간 쌓아온 음악의 진수를 응집한다. 연출, 편곡, 세트리스트 등 공연 전반에 심혈을 기울이며 팬들에게 깊은 감동과 울림을 전한다는 각오”라고 귀띔했다.

신승훈은 이번 공연에서 오는 23일 발매되는 정규 12집 신시얼리 멜로디스(SINCERELY MELODIES)의 수록곡 라이브를 최초로 선보인다. 이번 앨범은 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여해 진정성을 더한 앨범이다.

더신승훈쇼는 서울을 시작으로 같은 달 7~8일 부산, 15~16일 대구 등에서도 이어진다.

