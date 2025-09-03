임영웅, 경이로운 기록 경신 중…전국투어 티켓 연이어 ‘서버 다운→전석 매진’

가수 임영웅이 인천에 이어 대구 콘서트도 전석 매진을 기록했다.

지난 2일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 대구 콘서트 티켓 예매가 오픈됐다.

인천에 이어 대구 콘서트 역시 티켓 예매 오픈 전부터 서버가 다운되는 가하면, 오픈과 동시에 빠른 속도로 전석 매진이 됐다.

임영웅의 전국투어 콘서트는 매 지역 티켓을 오픈하자마자 초고속 전석 매진은 기본, 꾸준히 자신의 기록을 경신하며 경이로운 역사를 써내려가고 있다.

올해도 전국 방방곡곡 찬란히 빛날 하늘빛 축제를 펼칠 임영웅의 전국투어 콘서트는 오는 10월 인천에서 시작되며, 그 후 11월 대구와 서울, 12월 광주, 2026년 1월 대전과 서울, 2월 부산에서 개최된다.

현재 임영웅은 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’로 폭발적인 사랑을 받고 있다. 음원이 공개되자마자 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’을 비롯해 수록곡들을 차트인시키거나, 음원차트 상위권 링크, 멜론 HOT 100 줄 세우기 등 따라올 자 없는 저력을 과시하고 있다.

정규 2집은 임영웅의 자작곡과 함께 로이킴, 박지수, 파테코, Guy Sebastian 등이 프로듀서로 참여해 완성도를 더했고, ‘순간을 영원처럼’은 평범한 일상 속에서 서로 미워하지 말고 사랑하며 순간을 영원처럼 살아가자는 메시지가 돋보이는 노래다.

