아이유, 팝업스토어 연다…10일 더현대 서울서 ‘특별 전시·MD 판매’ 등 이벤트

가수 겸 배우 아이유(IU)가 팬들을 위한 특별한 공간을 연다.

아이유의 팝업스토어 ‘Found at Eight’이 오는 10일부터 21일까지 더현대 서울 5층 에픽서울에서 운영된다. 이번 팝업스토어는 “오래도록 마음에 머무는 반짝이는 이야기”를 유애나에게 전하고자 기획됐으며 아이유의 음악과 사진, 가사, 그리고 팬클럽 8기 캐릭터 ‘에일이언’을 모티브로 한 전시와 MD가 어우러져 특별한 경험을 선사할 예정이다.

공간은 다채로운 테마로 구성된다. 팬들이 추억을 남길 수 있는 포토존도 마련됐으며, 아이유와의 추억을 회상할 수 있는 오브제와 다양한 공간이 준비되어 있다. 또한 아티스트에게 직접 편지를 남길 수 있는 공간도 운영된다. 내외부 갤러리와 미디어월에서는 아이유의 초상 사진, 비하인드 영상, 뮤직비디오 등 다채로운 콘텐츠를 감상할 수 있다.

현장에서는 아이유와 에일이언 캐릭터를 활용한 키링, 그립톡, 우산, 모자 등 다양한 MD를 만나볼 수 있으며, 일부 상품은 한정 수량으로 제작됐다. MD 구매는 사전 예약을 통해 방문을 확정한 고객에 한해 가능하다. 예약 없이 누구나 참여할 수 있는 랜덤 캡슐 머신도 운영된다. 입장객 전원에게는 망원경 홀로스펙스가 제공되며, 팬클럽 인증 고객은 스페셜 포토카드 2종과 에일이언 카드 커버 스티커를 받을 수 있다.

팝업스토어는 전 회차 온라인 무료 사전 예약제로 운영되며, 멜론티켓을 통해 예약할 수 있다. 지난 1일 진행된 팬클럽 선예약은 오픈 직후 접속자가 몰리며 대기열이 발생할 정도로 폭발적인 반응을 얻었다. 일반 예약은 오늘(3일) 오후 6시부터 시작된다. 팝업스토어 관련 자세한 내용은 아이유 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

한편 아이유는 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’로 ‘제4회 청룡시리즈어워즈’에서 여우주연상과 인기스타상을 수상했으며, 작품은 대상까지 거머쥐며 화제를 모았다. 이어 ‘제7회 뉴시스 한류엑스포’에서는 문화체육관광부 장관상을 수상했다. 오는 9월 13일과 14일에는 양일간 KSPO DOME에서 팬밋업 ‘2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]’를 개최할 예정이다. 현재는 차기작 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영에 한창이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

