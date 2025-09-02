‘섬총각 영웅’ 임영웅, 낚시에 첫 도전…어복도 ‘영웅급’

가수 임영웅이 생애 처음으로 낚시에 도전했다. 사진 = SBS ‘섬총각 영웅’

가수 임영웅이 생애 처음으로 낚시에 도전했다.

2일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘섬총각 영웅’에서는 완도 소모도에서 일상을 보내는 임영웅, 궤도, 임태훈 그리고 깜짝 손님 이이경의 이야기가 그려졌다.

이날 멤버들은 서모도에서의 첫날밤을 보내고 아침을 맞았다. 임영웅은 형들을 위해 마루에서 잠을 자며 배려심을 드러냈고, 임태훈은 “영웅이가 마루에서도 정말 잘 자더라”고 말해 훈훈함을 더했다.

가수 임영웅이 생애 처음으로 낚시에 도전했다. 사진 = SBS ‘섬총각 영웅’

아침 식사는 임태훈이 직접 만든 김치삼겹 볶음밥으로 준비됐다. 식사 후 설거지는 임영웅이 도맡았고, 네 사람은 본격적인 먹거리 구하기에 나섰다. 생애 첫 낚시에 도전하는 임영웅은 “기대된다. 빨리 나가고 싶다”며 설렘을 감추지 못했다.

가수 임영웅이 생애 처음으로 낚시에 도전했다. 사진 = SBS ‘섬총각 영웅’

궤도는 임영웅에게 “너가 원래 새로운 취미가 생기면 엄청 빠지잖아. 이번에 낚시에 빠져서 아마 쉴 때마다 낚시를 다닐 수도 있다”고 했고, 임영웅 역시 “여태까지 (낚시를) 안 한 것도 그 이유다. 그래서 걱정이다. 한 번 빠지면 너무 빠지니까”라고 공감했다.

가수 임영웅이 생애 처음으로 낚시에 도전했다. 사진 = SBS ‘섬총각 영웅’

이들은 출항 전 만일을 대비해 거북손 채취 장비도 함께 챙겼고, 본격적으로 낚시에 나섰다. 갯바위와 선상 낚시 포인트에 도착하자 임영웅은 생애 첫 미끼를 끼우면서 “미안해, 미안해”라면서 갯지렁이에게 계속 사과를 해 웃음을 자아냈다. 낚싯대 사용법을 잘 모르는 임영웅은 시작부터 난관 봉착했다.

가수 임영웅이 생애 처음으로 낚시에 도전했다. 사진 = SBS ‘섬총각 영웅’

하지만 조용했던 임영웅의 낚싯대가 요동치기 시작했고, 두 번째 입질에서 첫 고기를 낚는 데 성공하며 ‘1타 2피’에 이르렀다. 이를 본 이장님은 “영웅 씨가 모든 복이 있다. 어복도 있다”고 했고, 임영웅은 “나는 이제 조난 당해도 살 수 있을 것 같다”면서 자신감을 드러내 웃음을 자아냈다.

한편, ‘섬총각 영웅’은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]