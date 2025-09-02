승리로 출발하는 LG의 9월…염경엽 감독 “선수들의 집중력, 칭찬하고파”

사진=뉴시스 / 2일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기, 3-2로 승리한 LG 선수들이 승리 세리머니를 하고 있다.

“어려운 경기, 끝까지 집중했기에 승리할 수 있었다.”

연속 위닝시리즈가 끝났지만, 발걸음은 여전히 가볍다. 프로야구 LG가 신바람을 낸다. 9월의 첫 경기를 승리로 장식했다. 2일 서울 잠실구장에서 열린 롯데와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 홈경기서 3-2 승리를 거뒀다. LG는 지난 주말 키움과의 3연전서 1승2패에 그쳤다. 여파는 없다. 다시 발걸음을 내디디며 정규리그 우승을 향한 매직넘버를 14까지 줄였다.

사진=뉴시스 / 2일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기, 1회초 LG 선발 치리노스가 역투하고 있다.

선발투수 요니 치리노스의 활약이 인상적이었다. 7이닝 안타 1볼넷 무실점 피칭을 자랑했다. 직전 경기(8월27일 창원 NC전)에 이어 2경기 연속 7이닝 무실점이다. 마무리 유영찬이 9회 초 2실점하긴 했으나, 승기를 뺏기진 않았다. 치리노스는 “마운드에 올라갈 때마다 최고의 모습을 보여드리려 노력하고 있다. 그런 과정들이 좋은 길로 데려가는 것 같다”고 말했다.

타선에선 문성주의 방망이가 날카로웠다. 4타수 4안타, 100% 출루 경기를 펼쳤다. 이날 LG 타선이 때려낸 8개의 안타 가운데 절반을 홀로 책임졌다. 문성주는 “최근 타격감이 나쁘지 않아 빠른 카운트에 잘 보이는 공이 오면 치려고 했다. 수비가 없는 곳으로 잘 떨어졌다”고 밝혔다. 최근 페이스가 좋은 신민재(1안타 1타점 1득점), 구본혁(1안타) 등도 힘을 보탰다.

사진=뉴시스/ 2일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기, 8회말 LG 문성주가 경기 4번째 안타를 때려내고 있다.

수장의 얼굴에도 미소가 번진다. 염경엽 LG 감독은 “치리노스가 선발로서 QS+를 기록하며 완벽한 피칭을 해줬다. 승리 조 김영우도 홀드를 기록, 한 단계 성장하는 모습을 보여줬다. 칭찬해주고 싶다”고 엄지를 치켜세웠다. 9회 초 실점한 상황에 대해선 “유영찬이 위기는 만들었지만 끝까지 잘 마무리해줌으로써 전체적으로 지키는 야구로 승리할 수 있었다”고 다독였다.

타선에 대한 언급도 잊지 않았다. 염 감독은 “신민재의 (3회) 선취 타점과 오스틴 (딘)의 타점으로 전체적인 경기의 초반 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었다”면서 “추가점이 나지 않으면서 조금은 쫓기는 분위기였는데 (8회) 오지환의 추가 타점으로 마무리 유영찬에게 여유를 만들어줬다. 승리의 발판이 됐다. 어려운 경기임에도 선수들이 끝까지 집중해줬다”고 전했다.

이날도 관중석은 팬들로 꽉 찼다. 경기 시작시간인 18시30분을 기점으로 2만3750석이 모두 팔렸다. LG로선 올 시즌 37번째 홈경기 매진이다. 염 감독은 “오늘도 변함없이 관중석을 매진으로 가득 채워주시고 열정적인 응원 보내주신 우리 팬들에게 감사드린다”고 밝혔다.

사진=뉴시스 / 2일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기, 3-2로 승리한 LG 염경엽 감독이 선수들과 하이파이브를 하고 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

