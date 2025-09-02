논란에서 홍보대사로…피식대학, 영양군과 2년 연속 축제 참석

유튜브 채널 ‘피식대학’ 이 2년 연속 영양군과의 이어가며 변함없는 의리를 보여줬다. 사진 = 피식대학 공식 SNS계정

유튜브 채널 ‘피식대학’ 이 2년 연속 영양군과의 이어가며 변함없는 의리를 보여줬다.

1일 피식대학 측은 공식 SNS를 통해 “2025 영양 H.O.T 페스티벌! 2년 연속 다녀왔습니다”라는 글과 함께 현장 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 영양군의 특산물 고추와 다양한 농특산물 홍보 현장을 배경으로, 행사에 참석한 피식대학 소속 코미디언 이용주, 정재형, 김민수의 모습이 담겼다.

유튜브 채널 ‘피식대학’ 이 2년 연속 영양군과의 이어가며 변함없는 의리를 보여줬다. 사진 = 피식대학 공식 SNS계정

앞서 피식대학은 지난해 5월 ‘메이드 인 경상도’ 콘텐츠에서 영양군을 조롱하는 듯한 발언으로 거센 반발을 샀다. “강이 똥물 같다”, “여기 발령 받으면…” 등의 표현은 지역 비하 논란으로 번졌고, 당시 영양군수 역시 공식적으로 유감을 표명하는 등 파장이 컸다. 이에 피식대학은 공식 사과문을 게재하고 자숙의 뜻을 밝혔다.

이후 이들은 말이 아닌 행동으로 진정성을 보였다. 집중호우 당시 5천만 원 상당의 구호물품을 기부한 데 이어, 영양군과의 컬래버레이션 콘텐츠를 공개했고, 결국 영양군 홍보대사로 위촉되며 반전을 이끌었다.

한때 논란의 중심에 섰던 피식대학은 꾸준한 사과와 실천으로 신뢰를 회복 중이다. 이들의 다음 행보에도 관심이 쏠린다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

