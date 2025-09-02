서울올림픽기념국민체육진흥공단, 스포츠 커리업 멘토링 7기 성료

스포츠 커리업 멘토링 7기 수료식. 사진=서울올림픽기념국민체육진흥공단

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 스포츠산업 취업활성화를 위해 진행한 '2025년 스포츠 커리업 멘토링 7기' 프로그램이 지난달 성황리에 마무리됐다.

스포츠 커리업 멘토링 7기 프로그램은 지난달 8일부터 29일까지 ▲멘티·멘토 대면식(오리엔테이션) ▲그룹멘토링 ▲1:1 개별멘토링 ▲1박 2일 취업캠프를 통해 청년 멘티들의 스포츠 산업 취업 역량을 강화하고 현직자와의 네트워크 형성을 지원했다.

스포츠산업에 취업하고자 하는 청년 멘티 50명은 ▲스포츠 행정 ▲스포츠 마케팅 ▲스포츠 트레이너 분야 현직자 멘토 9명과 그룹멘토링을 통해 스포츠산업에 대한 이해를 확장했다.

또한, 직무별로 수행하는 업무에 대해 구체적으로 파악하였으며 1:1 개별 멘토링으로 스포츠산업에서 현직자로 활동하고 있는 멘토들과 깊은 인적 네트워크를 구축할 수 있었다.

멘토링의 마지막 프로그램인 취업캠프는 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경정훈련원에서 지난 8월 28일부터 29일까지 1박 2일간 진행됐다. 50명의 청년 멘티들은 스포츠산업과 스포츠 기업에 대한 분석을 바탕으로 자신의 취업 활동에 실제 활용할 수 있는 이력서, 자기소개서 및 취업 포트폴리오를 작성하고 서로 공유하는 시간을 통해 취업에 대한 역량과 자신감을 배양할 수 있었다.

이번 멘토링에 참가한 멘티 중 한 명은 “멘토링을 통해 스포츠산업 취업 준비에 필요한 현실적인 조언을 직접 들을 수 있어 취업에 대한 목표를 현실적으로 세울 수 있었다”며, “취업 캠프를 통해 제작한 지원서와 취업 포트폴리오가 앞으로 취업에 큰 도움이 될 것”이라고 소감을 밝혔다.

멘토링 프로그램을 주관한 서울올림픽기념국민체육진흥공단 스포츠산업일자리센터 관계자는 “이번 멘토링 프로그램은 스포츠산업에 취업을 꿈꾸는 청년들이 현업 선배들과 직접 소통하며 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 다양한 맞춤형 취업 지원 프로그램을 통해 구직자들의 원활한 스포츠 산업 진출을 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

