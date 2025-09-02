나윤권, 11월 단콘 연다…‘SOUND TRACK Vol.2’

가수 나윤권이 단독 콘서트를 연다.

나윤권은 오는 11월 15일과 16일 양일간 서울 한전아트센터에서 2025 나윤권 단독 콘서트 ‘SOUND TRACK Vol.2'를 개최하고 팬들과 만난다. 오는 12일 오후 8시부터 온라인 티켓 플랫폼 NOL 인터파크 티켓을 통해 예매가 시작된다.

이번 공연은 지난 2023년 진행된 'SOUND TRACK' 콘서트를 잇는 공연으로 나윤권의 섬세한 감성과 보컬이 팬들에게 특별한 경험을 선사할 것으로 기대를 모은다. '노래를 선물하는 가게'를 콘셉트로 각자의 사연을 갖고 방문하는 관객들에게 사연에 맞는 노래를 선물할 예정이다. 관객들의 참여로 공연이 완성되는 만큼 기존 공연보다 관객들과의 깊은 소통을 예고했다.

나윤권 측은 “매 공연마다 감미로운 음색, 촉촉한 감성으로 고품격 라이브 무대를 선보이고 있는 나윤권은 이번 공연에서도 자신의 매력을 가득 드러낼 수 있는 다채로운 세트리스트로 자신의 진면목을 보여드릴 것”이라고 공연을 예고했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]