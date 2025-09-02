에버랜드, ‘오즈의 마법사’ 테마 가을 축제 개최

에버랜드가 판타지 소설 오즈의 마법사를 테마로 한 가을축제 ‘에버랜드 오브 오즈’를 오는 5일 오픈한다. 11월16일까지 두 달여간 펼쳐지는 이번 축제에서는 밝고 즐거운 에메랄드 시티, 어둡고 오싹한 블러드 시티 등 상반된 분위기의 테마존이 열린다.



특히 이번 축제에서는 세계적으로 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존도 26일부터 선보인다. 이곳에서는 작품 속 인기 OST와 명장면 등을 생생하게 경험할 수 있어 K콘텐츠 성지로 거듭날 전망이다. 캐릭터별 스토리를 살린 미션형 게임과 인터랙티브 포토존, K분식을 비롯해 캐릭터 분장, 한정판 굿즈 등 체험형 콘텐츠가 다채롭게 마련됐다.

에버랜드 가을축제 ‘오즈의 마법사’ 연출 장면

에버랜드 관계자는 “이번 콜라보는 세계적인 인기를 끌고 있는 케이팝 데몬 헌터스 세계관을 오감으로 직접 체험할 수 있는 특별한 프로젝트가 될 것”이라고 소개했다.



하이라이트는 새롭게 선보이는 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’다. 레니, 라라, 베이글 등 에버랜드 캐릭터들이 오즈의 주인공으로 변신해 40여 명의 댄서들과 함께 퍼레이드를 펼친다. 로봇 전문기업 레인보우로보틱스의 4족보행 로봇이 합류해 음악에 맞춘 역동적인 움직임을 선보인다.



에버랜드 가을 축제의 상징인 호러 테마존 블러드 시티는 올해 오즈의 마법사를 공포 버전으로 재해석해 새롭게 선보인다. 도로시의 집에 깔려 죽은 동쪽 마녀 이야기를 모티브로, 마녀가 사랑하던 보라색 구두를 메인 컬러로 설정해 기묘하고 오싹한 분위기를 구현했다.



특설무대에서는 좀비로 변한 도로시와 친구들이 등장하는 ‘크레이지 좀비 헌트 인 오즈: 도로시의 악몽’ 공연이 매일 2회 진행된다. 공연 후 좀비 연기자들과의 포토타임이 이어져 관객들의 뜨거운 관심을 끌어모을 전망이다.

