베스트슬립, ‘M5 매트리스’ 리뉴얼…내구성∙편안함 업그레이드

사진 =베스트슬립

대한민국 국가대표 공식 침대 매트리스 베스트슬립(지큐브스페이스)이 자사의 인기 모델 ‘M5 골든 메달리스트’를 리뉴얼 업그레이드했다고 2일 밝혔다.

업체에 따르면 ‘M5 매트리스’는 국내 온라인 쇼핑몰에서 수년간 매트리스 판매량 1위를 기록하고 있는 베스트셀러다. 2014년 인천 아시안 게임 당시, 대한민국 국가대표 선수촌에 역대 최대 물량인 1만 5040개를 납품하며 국가대표와 본격적인 인연을 맺은 제품이기도 하다.

‘Medalist(메달리스트)’의 앞 글자를 따서 이름을 붙인 이유도 국가대표 운동선수들을 위해 특별히 개발된 매트리스이기 때문이다.

지큐브스페이스 베스트슬립 관계자는 “고객님들께 보다 완성도 높은 수면 환경을 제공하기 위해 한층 업그레이드된 제품으로 리뉴얼하게 되었다”며 “누구나 편안하게 사용할 수 있는 대중적인 쿠션감과 뛰어난 품질로 오랜 기간 사랑받아온 만큼, 이번 리뉴얼을 통해 내구성과 편안함을 향상시켜 더욱 많은 고객에게 만족을 드릴 수 있을 것”이라고 전했다.

‘M5 매트리스’는 지나치게 푹신하거나 딱딱하지 않은 균형 잡힌 쿠션감을 제공한다. 또한, 7존 독립스프링 시스템이 적용돼 신체 각 부위의 굴곡에 맞춘 지지력을 구현해 편안하고 안정적인 수면을 돕는다. 이번 리뉴얼에서는 보다 품질 좋은 내장재를 보강해 내구성을 강화했으며, 오염에 강한 그레이 컬러 원단을 적용해 관리까지 한층 편리해졌다.

한편, 베스트슬립 매트리스 전 제품은 화학 접착제 사용을 최소화한 물리적 고정 방식의 이너터프팅 공법으로 제작된다. 접착을 최소화한 설계로 사용자의 움직임에 유연하게 반응하여, 쏠림이나 꺼짐 없이 처음의 편안함이 오랫동안 지속된다. 또한 대한아토피협회 추천제품 마크를 획득해 어린 아이나 피부가 민감한 경우에도 안심하고 사용할 수 있다.

지큐브스페이스 베스트슬립은 1989년부터 매트리스 제조 기술 특허, 스프링 특허 등 300건 이상의 국제 특허를 포함한 지식재산권을 기반으로 제품을 직접 개발·생산해왔다.

대한체육회 ‘침대 및 매트리스 부문’ 공식 파트너사로 진천∙평창∙태릉 국가대표 선수촌에 최고 사양의 침대와 매트리스를 공급하고 있으며, 최근에는 대한축구협회와 공식 협찬 계약을 체결하고 올해 하반기 개관 예정인 천안 축구종합센터 숙소에도 매트리스와 침구류를 제공할 예정이다.

베스트슬립 서진원 대표는 “앞으로도 ‘국가대표가 선택한 브랜드’라는 명성에 걸맞게, 세상 사람들의 깊은 잠을 돕는 프리미엄 매트리스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

