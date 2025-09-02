립스티커즈, ‘모티베이션’ MV 티저 보니…탄탄한 서사 눈길

신예 밴드 립스티커즈(LIPSTICKERZ)가 수록곡으로 데뷔 열기를 잇는다.

립스티커즈는 지난 1일 오후 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 ‘VESSEL(베슬)’의 수록곡 ‘MOTIVATION(모티베이션)’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상 속에는 황폐한 공간 위 가면을 쓴 채 멍하니 누워있는 멤버 L.IP의 모습이 그려져 시선을 집중시킨다. 이어 클로즈업된 신문에 등장한 L.IP의 초상과 기사 문구 역시 이어질 스토리를 향한 궁금증을 극대화하고 있다.

이뿐만 아니라 L.IP의 섬세한 연기가 보는 이들에게 강렬한 몰입감을 선사하기도 했다. 그는 공허한 눈빛부터 울부짖으며 감정을 쏟아내는 격한 장면까지 극과 극을 달리는 감정선으로 서사를 밀도 있게 풀어냈다.

‘MOTIVATION’은 밴드 사운드 편곡이 돋보이는 트랙으로, 지금과는 달라질 거라는 마음가짐이 강하게 담겼다. 립스티커즈는 다양한 사운드로 곡을 한층 더 풍성하게 채우며 리스너들에게 신선한 에너지를 전할 계획이다.

타이틀 ‘Back To You(백 투 유)’에 이어 ‘MOTIVATION’으로 독보적인 음악적 색채를 드러내며 폭넓은 스펙트럼을 입증하고 있는 립스티커즈. 다채로운 스타일을 넘나드는 음악으로 국내 밴드씬에 존재감을 각인시킬 이들의 행보에 관심이 더해진다.

립스티커즈의 ‘MOTIVATION’ 뮤직비디오는 오는 3일 오후 6시 공식 SNS를 통해 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]