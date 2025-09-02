원팩트, 캐나다 사로잡았다…‘토론토한인대축제' 헤드라이너로 현지 인기 체감

그룹 ONE PACT(원팩트)가 캐나다를 열광으로 물들였다.

2일 소속사 아르마다이엔티에 따르면 ONE PACT는 지난 8월 22일부터 8월 24일까지 노스욕 시청광장인 Mel Lastman Square에서 열린 '제25회 토론토한인대축제(Toronto Korean Festival)'의 헤드라이너로 초청돼 무대를 빛냈다. 한류 문화와 K-POP 열풍을 동시에 체험할 수 있는 이번 축제에는 현지 팬들과 교민 등 10만여 명이 참여했고, 원팩트의 무대 또한 수천 명이 운집해 폭발적 열기를 체감케 했다.

원팩트는 23일, 24일 양일간 진행된 메인 무대에서 각각 다채로운세트리스트를 소화하며, '퍼포먼스 장인'다운 완성도와 폭발적인 라이브 퍼포먼스로 관객들을 열광시켰다.

첫째 날 무대에서 원팩트는 오프닝 곡 'G.O.A.T'으로 단숨에 현장을 장악했다. 이어 '멋진 거', '꺼져', '좋겠다', 'lucky', 'blind', '100!' 등 히트곡을 쉼 없이 이어가며 열기를 끌어올렸다. 특히, 'DEJAVU', 'WILD:', 최근 발매한 4집 미니 타이틀곡 'YES, NO, MAYBE'로 정점을 찍은 뒤, 마지막 곡 'DESERVED'에서 수천 관객과 하나 되어 뜨거운 함성을 이끌어냈다.

둘째 날 무대에서는 'WILD:'로 힘차게 시작해 '꺼져', '멋진 거', 'RUSH IN 2 U', '좋겠다', 'lucky', 'blind', '100!', 'illusion'까지 다채로운 무대를 이어갔다. 피날레는 역시 'YES, NO, MAYBE'와 'DESERVED'로 장식하며 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다.

이처럼 현장에는 한류에 관심 있는 수천 명의 관객이 몰려들었고, 원팩트는 화려한 퍼포먼스로 뜨거운 환호를 이끌며 축제의 열기를 한층 끌어올렸다. 원팩트는 무대 합 사이사이에 영어 멘트로 팬들과 소통하며, 국경을 넘어선 교감을 전했다. 현장을 찾은 팬들 또한 떼창과 환호로 화답하며, 원팩트가 선보인 퍼포먼스를 글로벌 축제의 하이라이트로 만들었다.

공연을 마친 원팩트는 "북미 무대가 처음인데, 토론토에서 이렇게 큰 사랑을 받게 될 줄 몰랐다. 절대 잊지 못할 순간이다. 앞으로도 현지 팬들과 더 가까이 호흡하며 좋은 무대를 보여드리겠다"라고 벅찬 소감을 전했다.

원팩트는 최근 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'를 발매하며 국내 단독 콘서트 'ONE PACT HALL LIVE [ONE FACT : 合]'를 성료했고, 글로벌 무대까지 섭렵하며 K-POP 신흥 대세로 자리매김하고 있다. 더불어, 오는 9~10월엔 북미 주요 도시에서 '더 뉴 웨이브 2025 원팩트 노스 아메리카 투어(THE NEW WAVE 2025 ONE PACT NORTH AMERICA TOUR)'를 개최할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]