‘삼척 해랑 영화제’ 배우 최종남 “한국영화의 재미·감동 주는 계기 되길”

배우 최종남이 바다와 함께 하는 영화제의 낭만을 몸소 느꼈다.

8월 30일~31일 올해 2회째를 맞이한 ‘삼척 해(海)랑 영화제’ 조직위원을 맡은 최종남은 현장을 찾아 영화인, 관객들과 함께 영화제의 프로그램을 함께 체험하며 뜻 깊은 시간을 가졌다.

‘TIME TO SEA:NEMA - 짙푸른 바다, 영화의 파도’를 주제로 30일 삼척해변 개막된 영화제는 블루카펫 런웨이를 시작으로 내빈들의 핸드프린팅, 양동근과 국카스텐의 축하공연을 비롯해 본선 진출 단편영화 상영, 관객과의 대화, 시상식 등이 열렸다.

블루카펫 런웨이에 참석한 최종남은 임권택 감독의 핸드 프린팅 행사에 참여해 ‘삼척 해랑 영화제’를 찾은 거장 감독과 뜻깊은 시간을 가졌다. 영화제 기간동안 이사부독도기념관에서는 임원택 감독의 특별전이 개최됐다.

최종남은 “한국 영화사의 거장이신 임권택 감독님께서 영화제를 찾아주셔서 무한한 영광이며 감독님의 핸드프린팅은 삼척시의 문화적 역사에 길이 남을 것”이라며 감사의 뜻을 전했다.

패막식에 앞서 영화제 조직위원장인 배우 신현준과 뜻 깊은 만남을 가졌다. 신현준이 참여하는 관객과의 대화에 스페셜 게스트로 무대에 올라 영화 ‘귀신경찰’ 촬영 당시의 기억을 떠올리며 관객들의 호응을 이끌었다.

최종남은 “‘삼척 해랑 영화제’ 조직위원으로서 한국 영화의 다양한 매력과 재미, 감동을 줄 수 있는 계기가 되길 바랐다”며 “이 멋지고 의미있는 영화제를 만들어주신 박상수 삼척시장님, 시청 관계자분들, 신현준 조직위원장님, 이영국 감독님, 김성룡 심사위원장님께 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “영화인들의 창작 예술에 대한 열정, 배우들의 혼이 깃든 연기를 통해 관객 여러분들은 삼척해변의 푸른 바다와 어울린 한여름의 청량한 낭만을 갖고 돌아가길 바란다”고 소감을 덧붙였다.

