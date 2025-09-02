‘멀티골’ 박대훈(대구), ‘하나은행 K리그1 2025’ 28라운드 MVP…K리그2 MVP는 서재민(서울E)

대구FC 박대훈. 사진=한국프로축구연맹 제공

대구 박대훈이 ‘하나은행 K리그1 2025’ 28라운드 MVP로 선정됐다.

박대훈은 지난달 30일 대구iM뱅크PARK에서 열린 대구와 수원FC의 경기에 교체 출전해 멀티골을 기록하며 대구의 3-1 승리를 이끌었다. 박대훈은 후반 34분 승부를 원점으로 돌리는 동점골을 넣은 데 이어, 경기 종료 직전 승부를 확정짓는 쐐기골을 성공시켰다.

K리그1 28라운드 베스트 팀 역시 대구다. 대구는 멀티골을 기록한 박대훈과 결승골을 기록한 카이오의 활약에 힘입어 17경기 만에 짜릿한 승리를 거뒀다.

K리그1 28라운드 베스트 매치는 지난달 31일 대전월드컵경기장에서 열린 대전과 김천의 경기다. 이날 김천은 후반 12분 김승섭의 선제골로 앞서갔지만, 대전 주앙 빅토르가 후반 17분 골을 터뜨렸다. 이후 양 팀은 팽팽한 흐름을 이어갔고, 후반 추가시간에 대전 안톤이 역전골을 성공시키며 경기는 대전의 2-1 승리로 막을 내렸다.

서울 이랜드 서재민. 사진=한국프로축구연맹 제공

‘하나은행 K리그2 2025’ 27라운드 MVP는 서울 이랜드 서재민이 차지했다. 서재민은 지난달 31일 천안종합운동장에서 열린 천안과 서울 이랜드의 경기에서 1골 1도움을 기록하며 서울 이랜드의 5-2 승리를 이끌었다. 서울 이랜드는 한 경기에서만 5골을 터뜨리는 폭발적인 공격력으로 K리그2 27라운드 베스트 팀에도 선정됐다.

K리그2 27라운드 베스트 매치 역시 천안과 서울 이랜드의 경기다. 서울 이랜드는 전반 4분 에울레르의 선제골, 전반 15분 정재민의 추가골, 전반 43분 에울레르의 멀티골에 힘입어 전반을 3대0으로 마쳤다. 이후 천안은 후반 12분 툰가라, 후반 34분 이정협의 골로 추격에 나섰지만, 서울 이랜드가 후반 38분 서재민, 경기 종료 직전 터진 이주혁의 골로 격차를 벌리며 5-2 승리를 거뒀다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

[ 하나은행 K리그1 2025 28R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11 ]

MVP: 박대훈(대구)

베스트 팀: 대구

베스트 매치: 대전(2) vs (1)김천

베스트11

FW: 주앙 빅토르(대전), 세징야(대구), 박대훈(대구)

MF: 김태현(전북), 마테우스(안양), 이영재(전북), 모재현(강원)

DF: 안톤(대전), 카이오(대구), 조성권(광주)

GK: 김다솔(안양)

[ 하나은행 K리그2 2025 27R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11 ]

MVP: 서재민(서울E)

베스트 팀: 서울E

베스트 매치: 천안(2) vs (5)서울E

베스트11

FW: 루이스(김포), 정재민(서울E), 에울레르(서울E)

MF: 이명주(인천), 서재민(서울E), 데메트리우스(화성), 바사니(부천)

DF: 배서준(서울E), 이찬형(김포), 박경록(김포)

GK: 김승건(화성)

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

