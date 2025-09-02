모브플렉스, ‘저강도 회복운동 루틴’ 특허 등록 완료 웰니스 회복 시장에 과학적 기준 제시

사진 =모브플렉스

프리미엄 웰니스 브랜드 ‘모브플렉스(MOVFLEX)’가 자체 개발한 저강도 회복운동 기반 ‘액티브 스트레칭 루틴’이 최근 특허청에 정식 등록되며, 웰니스 업계에 새로운 과학적 기준을 제시했다고 2일 밝혔다.

이번 특허 등록은 단순한 운동이 아닌, 개인의 근골격계 상태와 회복 데이터를 기반으로 설계된 맞춤형 리커버리 솔루션이라는 점에서 주목받고 있다. 특히 모브플렉스가 개발한 ‘근막과 근육사슬 연결성’ 기반의 저강도 회복운동은 운동 초심자나 고령자, 수술 후 회복기, 만성통증·불면·부종 등 신체적 정신적 부담을 가진 이들까지도 무리 없이 안전하게 회복효과를 누릴 수 있도록 설계되어 있다는 것이 브랜드 측 설명이다.

해당 특허(제 10-2842244호)에 따르면, 본 프로그램은 “AI 알고리즘을 이용한 개인 맞춤형 스트레칭 프로그램 설계 및 제공 시스템”으로, 단순한 체감 효과가 아닌 과학적 데이터와 고도화된 알고리즘 기반의 웰니스 루틴 설계 구조라는 점을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

모브플렉스는 지금까지 수천 명의 고객 데이터와 피드백을 통해 회복루틴의 안전성과 효과를 반복 검증해왔으며, 이번 특허 등록을 통해 국내 웰니스 업계 최초의 ‘저강도 회복운동 기반 리커버리 프로그램 특허 브랜드’로 자리매김하게 됐다.

모브플렉스 관계자는 “누구나 무리 없이, 안전하게, 확실하게 회복되는 루틴이란 모토로 시작한 이 솔루션이 이제는 특허로 증명되어 매우 뜻깊다”며, “이번 특허 등록은 단순한 아이디어 보호를 넘어서, 웰니스 시장에서 회복 루틴의 과학적 표준을 공식화했다는 데 의의가 있으며, 앞으로도 웰니스 산업의 전문성과 신뢰를 높이는 기준점이 되겠다”고 전했다.

현재 모브플렉스의 특허 기반 회복 루틴은 서울 압구정 본점을 비롯한 웰니스클럽 전 지점에서 1:1 시그니처 프로그램으로 제공되고 있으며, 기업 복지·병원 연계·전문가 교육 과정(B2B), AI 기반 운동처방 플랫폼 구축 등 다양한 확장 모델로의 진출을 통해 다각적인 웰니스 생태계 구축을 전개 중이다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]