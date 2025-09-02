[BS현장] ‘북극성’, 전지현·강동원 조합으로 글로벌 승부수…히트작 엔딩 올까?

배우 전지현(왼쪽)과 강동원이 2일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 진행된 디즈니 플러스 오리지널 시리즈 '북극성' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 디즈니 플러스 '북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기로 전지현, 강동원, 이미숙, 박해준, 김해숙, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁 등이 출연한다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

하반기 최고 기대작으로 손꼽히는 OTT 시리즈 북극성이 드디어 베일을 벗었다. 전지현과 강동원이라는 국내 최고의 스타들이 만들어낼 시너지가 과연 전 세계 관객들의 마음을 사로잡을 수 있을까.

2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 디즈니+ 새 오리지널 시리즈 북극성 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 전지현, 강동원, 이미숙, 박해준, 김해숙, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁과 김희원, 허명행 감독이 참석했다.

작품은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기다. 오는 10일 3개의 에피소드를 공개 후 매주 수요일 2개의 에피소드를 공개, 총 9부작으로 완성된다.

전지현은 대선 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 외교관 문주로 분했다. 어린 시절부터 책상에 태극기를 붙여놓고 공부할 정도로 남다른 애국심을 가진 인물이다.

이날 전지현은 “무엇보다도 김희원 감독님, 정서경 작가님의 작품이었기에 배우로서 욕심이 났다”면서 “또 강동원과 늦기 전에 꼭 한번 촬영을 하고 싶어서 이 작품을 선택하게 됐다”고 말해 현장의 웃음을 자아냈다.

이어 “UN 대사인 문주는 조용하지만 친화적이면서 당당하면서도 대담한 행동력을 가졌다”라며 “문주와 산호는 전혀 다른 세계에서 살던 인물이다. 서로가 서로를 알아보게 되면서 내 자신을 돌아보게 된다. 그런 것이 드라마가 진행되며 재밌게 발전된다. 이 중점적으로 봐주시면 더 재밌게 봐주실 것 같다”라고 두 캐릭터 간의 관계성을 설명했다.

강동원은 세계적인 용병회사의 에이스로 알려졌지만 진짜 정체에 대해서는 아무도 알지 못하는 미스터리한 산호 역을 맡았다. 대통령 후보 피격 현장에서 우연히 위험에 빠진 문주를 구하면서 사건에 휘말리게 다.

SBS 매직 이후 21년 만에 드라마에 출연하는 강동원은 “전지현 씨 때문에 출연했다. 희한하게 못 만났다. 같이 연기할 수 있어서 좋았다”며 “어렸을 때 만났으면 완전 다른 느낌이었을 것 같다. 이제는 뭘 좀 아는 남녀의 느낌으로 연기했다”라고 연기 호흡에 대한 만족감을 나타냈다.

두 사람의 첩보멜로물으로 알려졌으나, 포스터 등 홍보물에는 강동원이 주로 특별출연 캐스팅에 쓰이는 ‘그리고 강동원’으로 표기되며 분량에 대한 궁금증을 키웠다. 이에 대해 강동원은 “캐릭터에 맞게 한 거다. 보시면 알 수 있을 것이다”라고 의미심장한 답변을 남겼다.

북극성은 화려한 제작진 라인업으로도 주목받고 있다. 눈물의 여왕, 빈센조로 우아하면서도 트렌디한 연출력을 입증한 김희원 감독과 범죄도시4, 황야의 강렬한 액션 연출로 호평받은 허명행 감독이 공동연출을 맡았다. 여기에 헤어질 결심, 작은 아씨들 등 영화와 드라마를 넘나들며 작품성을 인정받은 정서경 작가가 각본을 담당해 완성도를 높였다.

김희원 감독은 작품이 던지는 메시지에 대해 “어렸을 때 세계 뉴스가 나오면 나랑 크게 상관없는 이야기처럼 받아들이지 않나. 그런데 나이를 먹을수록 ‘저게 큰 파도를 타고 나에게 다가오고 있구나’를 깨닫게 된다”며 “‘내가 살고 있는 곳에서 무엇을 바라봐야 하나’ 이런 질문이 들어있다. 한국 시청자뿐 아니라 해외 시청자들도 그런 질문을 스스로에게 할 수 있지 않을까 한다”고 글로벌 어필 포인트를 설명했다.

북극성이 글로벌 OTT 시장에서 거둘 성과에 업계 관심이 모아지고 있다. 전지현·강동원의 해외 팬덤과 검증된 제작진 역량이 실질적인 글로벌 히트작 탄생으로 귀결될 수 있을지 결과가 주목된다.

