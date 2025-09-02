양탄자 잔디 준비 완료… 울산 HD, 프로 최초 난지형 잔디 활착

사진=울산 HD 제공

사진=울산 HD 제공

프로축구 K리그1 울산 HD의 선수단 훈련장인 강동 축구장에 ‘난지형 잔디’가 완벽히 자리 잡았다.

울산은 “열과 습도에 강한 난지형 잔디가 울산의 강동 축구장에 활착돼 더운 날씨에도 선수들에게 최상의 훈련 여건을 제공할 수 있게 됐다”고 2일 밝혔다.

울산은 지난 4월 국내 프로 축구단 최초로 난지형 잔디 도입, 그 의의와 기대 실효성에 관해 발표했다. 이후 3개월간 꾸준한 관리와 보완을 통해 실제 올여름 그 효과를 보고 있다. 울산은 폭염과 폭우로부터 선수단의 훈련 조건을 확보하기 위해 ‘난지형 잔디 식재’라는 선제적인 시도를 했다.

울산시 북구 강동 축구장은 총 3만여 평으로 천연 잔디 구장 2면으로 구성됐다. 선수단 훈련장으로 사용하고 있다. 지난해 10월부터 모기업인 HD한국조선해양의 지원을 받아 HD현대중공업과 함께 잔디 품종 교체 작업에 돌입했다.

국내에서 일반적으로 사용되는 한지형 잔디는 고온 건조한 기후와 병충해에 취약하다. 반면 난지형 잔디는 한여름에도 왕성한 생육을 자랑한다. 이와 더불어 울산이 들인 신품종 난지형 잔디는 기존 한지형 잔디와 잎의 모양, 밀도가 흡사해 선수단의 이질감도 최소화했다. 또한 뿌리부터 왕성히 자라는 난지형 잔디의 뿌리 생육 특성이 디봇(패임 현상)을 완화시킨다.

실제 울산 선수단은 지난 7·8월 모든 훈련을 강동 축구장에서만 진행하고 있다. 새롭게 도입한 난지형 잔디가 기후에 알맞게 뿌리를 내렸고 치열한 훈련 속에서도 끄떡없는 내구성을 자랑한다. 나아가 울산은 두 개 면의 상태를 면밀히 파악한 후 번갈아 가며 적절히 사용, 관리를 통해 최상의 훈련 여건을 제공하고 있다.

앞으로 과제도 있다. 일조량이 적고, 기온이 급격하게 내려가는 겨울철 동안의 잔디 관리는 필수다.

울산은 K리그뿐 아니라 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 그룹 스테이지를 앞두고 있다. 12월 초와 내년 2월 초 국내에서 훈련을 진행해야 한다. 이때 잔디 컨디션을 최대치로 끌어올리기 위해 울산 사무국과 HD 현대중공업 직원들은 일본·아랍에미리트 두바이·미국 등 선진 시설의 동절기 난지형 잔디 관리 사례를 학습하고 왔다. 이를 기반으로 난지형 잔디의 취약 시기에 적절한 ‘오버시딩(단점 개선을 위한 다른 종의 잔디를 추가 파종)’기술을 울산 현지 실정에 맞게 도입하기 위해 검토 중에 있다.

이른바 ‘처서 매직’도 사라질 정도의 여름철 무더위가 계속 기승을 부리는 가운데, 울산 강동 축구장의 잔디는 여전히 푸른색과 빽빽한 밀도를 유지하고 있다. 지난달에는 한국프로축구연맹, K리그 구단 관계자들이 국내 프로 축구단 첫 난지형 잔디의 성공적인 식재와 활착을 현장에서 확인하고 돌아갔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]