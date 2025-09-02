‘복덩이’ 톨허스트부터 4할 때린 양의지까지… 8월 월간 MVP 후보 발표

LG 우완 투수 앤더스 톨허스트. 사진=뉴시스

앞선 한 달, 가장 뜨거웠던 선수를 가린다. 한국야구위원회(KBO)는 2일 “2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 8월 월간 최우수선수(MVP) 후보로 총 6명의 선수가 선정됐다”고 밝혔다.

투수 부문에서는 앤더스 톨허스트와 유영찬(이상 LG), 아리엘 후라도(삼성), 야수 부문에서는 양의지(두산)와 기예르모 에레디아(SSG), 송성문(SSG)이 8월 MVP 수상을 정조준한다.

먼저 쌍둥이네 ‘복덩이’를 빼놓을 수 없다. LG의 대체 외국인 투수 톨허스트는 인상적인 투구로 데뷔한 달에 월간 MVP 후보에 올랐다. 톨허스트는 지난달 12일 수원 KT전서 7이닝 7탈삼진 무실점 호투를 그려내며 성공적인 데뷔전을 펼친 바 있다. 이후 등판한 3경기에서 18이닝을 투구하며 1자책점만 허용했다. 8월 총 4경기 등판, 4승 평균자책점 0.36(25이닝 1자책점)을 기록했다. 또한 4차례 등판 중 3차례 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 작성해 LG의 최근 상승세를 이끌었다.

같은 팀 마무리 투수 유영찬도 이름을 올렸다. 8월 한 달 동안 9세이브를 올리며 월간 세이브 부문 1위 성적을 썼다. 이뿐만이 아니다. 8월 13경기에 나선 유영찬은 평균자책점 0.64(14이닝 1자책점)를 기록하며 LG의 뒷문을 책임졌다. 1일 기준 올 시즌 19세이브를 작성한 유영찬은 두 시즌 연속 20세이브까지 단 한 개만을 남겨두고 있다.

KBO리그를 대표하는 이닝이터 후라도는 8월 한 달간 선발 등판한 6경기에서 4승1패를 기록하며 톨허스트와 함께 승리 부문 공동 1위를 기록했다. 이 기간 41이닝을 던졌고, 해당 부문에서도 공동 1위에 올랐다. 많은 이닝을 던지면서도 6경기 중 4경기에서 QS를 마크, 소속팀 삼성의 순위싸움에 힘을 보탰다.

두산 포수 양의지. 사진=뉴시스

포수 양의지는 8월 4할 타율(0.407)을 자랑했다. 24경기 86타수 35안타를 쳤다. 8월 규정타석을 넘긴 타자 중 유일하게 4할 이상의 타율을 기록하며 이 기간 타율 1위에 올랐고, 안타 35개로 공동 4위에 오르며 반등을 노리는 두산의 타선을 이끌었다. 통산 월간 MVP 두 차례를 수상한 양의지는 2022시즌 8월 이후 3년만에 월간 MVP 수상을 노린다.

외야수 에레디아는 8월 리그에서 두번째로 많은 38개의 안타를 생산하며 0.396(108타수 38안타)의 높은 타율을 기록해 해당 부문 3위에 올랐다. 올 시즌 기록하고 있는 홈런 11개 가운데 절반이 넘는 6개의 홈런을 8월에만 때려 장타율 부문에서도 3위(0.656)에 올랐다.

공수겸장 3루수 송성문도 경쟁 대열에 참가한다. 타율(0.396)과 안타(42), 타점(22), 득점(28), 홈런(8), 출루율(0.463), 장타율(0.726) 등 주요 부문에서 월간 5위 이내를 기록했다. 특히 안타 1위, 타율 2위, 장타율 2위, 홈런 4위를 기록하며 정교함과 동시에 파워까지 겸비한 모습을 보여주며 완벽한 8월을 보냈다.

2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 월간 MVP는 KBO와 KBO리그 타이틀 스폰서인 신한은행이 함께 주관해 매월 선정한다. 매월 KBO리그서 최고의 활약을 보여준 선수에게 시상하는 월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산하여 최종 수상자를 선정한다. 팬 투표는 2일 오전 10시부터 7일 오후 11시59분까지 신한은행 모바일 애플리케이션 ‘신한 SOL뱅크’에서 참여 가능하다.

최종 투표 결과를 통해 선정된 월간 MVP 수상자에게는 상금 300만원과 함께 월간 MVP 기념 트로피가 주어진다. 또한, 유소년 야구 발전을 위해 신한은행의 후원을 통해 MVP 수상 국내 선수의 출신 중학교에 해당 선수 명의로 200만원의 기부금이 전달될 예정이다.

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]