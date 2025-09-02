장원영, “남편♥과 호화스럽게 살고 싶어”…이상형은 자기 관리 男

사진 = 뉴시스

아이브(IVE) 멤버 장원영이 자신의 연애관과 삶에 대한 철학을 솔직하게 밝혔다.

1일 공개된 강민경의 유튜브 채널 걍밍경에서는 ‘나 말고 장원영 브이로그’라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 장원영은 특유의 진솔하면서도 당당한 매력으로 시청자들의 눈길을 끌었다.

영상에서 장원영은 “언니는 결혼 생각 있어요?”라고 먼저 질문을 던지며 대화를 시작했다. 이어 “요즘 내 주변 지인들과 만나면 항상 결혼 이야기가 나온다. 나는 나중에 정말 호화롭게 남편과 잘 살고 싶다”며 웃음을 보였다. 또한 “현모양처 같은 것도 잘할 것 같다. 챙겨주는 걸 좋아한다”고 말해 따뜻한 면모를 드러냈다.

장원영은 자신의 이상형에 대해서 “무엇보다도 리스펙할 수 있는 사람이 좋다. 그런 점이 없다면 감정이 생기기 어렵다”며 “자기 관리가 잘 되어 있고, 탄탄한 체격을 보면 루틴이 있는 사람이라는 생각이 들어 끌리는 것 같다”고 설명했다.

그러면서 “나는 한 번도 내가 열심히 산다고 생각한 적이 없다. 사람마다 기준이 다르지 않나”라며 “누군가는 ‘정말 열심히 산다’고 말해주지만, 나는 내가 맡은 일에 책임감을 갖고 최선을 다했을 뿐”이라고 말했다.

또한 “필모에 남는 작업이라면 힘들어도, 하기 싫어도 내 이름을 걸고 하는 일이니 제대로 해야겠다는 생각이 있었지, ‘열심히 한다’는 개념은 아니었다”고 강조했다.

