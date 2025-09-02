안유진, 성숙美 폭발 스타일링…‘중단발+컷 아웃 탑’ 까지[스타★샷]

사진= 안유진 SNS

그룹 아이브(IVE)의 리더 안유진이 SNS를 통해 한층 성숙해진 비주얼과 감각적인 스타일을 뽐냈다.

안유진은 8월 31일 개인 소셜미디어 계정에 여러 장의 사진을 게시하며 근황을 전했다. 사진 속 안유진은 계단과 복도를 배경으로, 자연스러우면서도 세련된 분위기를 자아내며 시선을 사로잡았다.

이날 그녀는 블랙과 레드 컬러가 조화를 이룬 집업 상의에 블랙 플리츠 스커트를 매치해, 스포티하면서도 캐주얼한 무드를 연출했다. 특히 컷아웃 디테일이 돋보이는 집업 상의는 활동적인 느낌을 강조했으며, 플리츠 스커트는 안유진 특유의 발랄한 매력을 더했다.

컬러 구성은 단순하지만 강한 대비를 이루며 스타일에 확실한 포인트를 줬다. 여기에 내추럴하게 내려온 중단발 헤어스타일과 강렬한 메이크업이 어우러져 한층 성숙하고 시크한 분위기를 자아냈다.

한편, 안유진이 속한 아이브는 8월 25일 네 번째 미니앨범 ‘아이브 시크릿(IVE SECRET)’을 발매하고 타이틀곡 ‘XOXZ’로 활동중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

