원더걸스 유빈, ‘암 투병’ 가족 사연 전하며 청원 독려 “제대로 치료받을 수 있게…”

가수 유빈이 가족의 암 투병 사실을 알리며 치료제 급여 확대를 위한 국민청원에 동참해 줄 것을 호소했다.

유빈은 1일 본인의 SNS를 통해 “사촌 오빠의 아내인 큰언니가 2020년 유방암 판정을 받고 지금까지 힘든 싸움을 이어오고 있다”고 밝혔다. 이어 “올해에는 암이 뇌까지 전이되면서 고통스러운 투병이 계속되고 있다”며 안타까운 상황을 공유했다.

특히 유빈은 “효과가 입증된 치료제를 어렵게 찾았지만, 고가의 약값 때문에 제대로 된 치료를 받기 어려운 현실”이라며 “사적인 일이지만, 더 많은 환자와 가족들에게도 연결되는 문제이기에 국민청원에 함께해주시길 부탁드린다”고 말했다.

유빈이 언급한 국민청원은 ‘투키사(성분명 투카티닙)의 건강보험 급여 적용 및 신속한 처리 요청’이다. 청원자는 “HER2 양성 유방암 뇌전이 환자에게 필수적인 치료제인 투키사가 식약처의 허가를 받았음에도 불구하고, 환자들이 고액의 약값을 감당하지 못해 치료를 포기하는 일이 생기고 있다”고 설명했다.

현재 해당 약은 국내 판매가 지연되고 있어 환자들은 약을 직접 수입해야 한다. 문제는 약값이 2개월분 기준 약 3천만 원, 연간 치료비는 2억 원에 달한다는 점이다. 이로 인해 환자들과 가족들이 극심한 경제적 부담을 겪고 있다는 지적이다.

유빈은 “이번 일은 단지 저희 가족만의 일이 아닌, 앞으로 유방암 환우들이 더 나은 치료 환경을 받을 수 있는 길과도 맞닿아 있다”며 “여러분의 작은 관심과 참여가 많은 생명을 살릴 수 있다”고 호소했다.

청원은 현재 청와대 국민청원 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.

