'컴백 D-2' 엑신, 에너제틱+스포티한 신곡 'RRRUN' MV 티저

다국적 5인조 걸그룹 엑신(X:IN)이 새 싱글앨범 'RRRUN' 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

비바이엔터테인먼트 소속 엑신은 지난 9월 1일 오후 6시 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 신곡 'RRRUN' 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 티저 영상 속에는 멤버들의 개성 넘치는 비주얼과 힙하고 스포티한 스타일링을 다채롭게 담아내 글로벌 K-POP 팬들의 눈길을 끌었다.

특히 건물 옥상, 롤러장, 길거리, 상점 내부 등 다양한 배경 속에서 역동적인 포즈와 자유분방한 모습은 신곡 제목 'RRRUN'처럼 에너제틱하고 활동적인 분위기를 물씬 풍기며 곡의 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

또한 뮤직비디오 티저 속 멤버들의 당당하고 자신감 넘치는 모습뿐만 아니라 통통 튀는 비주얼과 자유로운 분위기를 통해 SNS와 주변 시선에서 벗어나 '진짜 나'로 설 수 있을 때 비로소 진정한 셀러브리티가 될 수 있다는 엑신이 추구하는 방향성과 메시지를 엿볼 수 있어 기대감을 더한다.

엑신의 이번 싱글앨범에는 타이틀곡 'RRRUN'과 수록곡 'Creamy' 총 두 곡이 수록될 예정이으로 엑신만의 자유롭고 에너지 넘치는 느낌을 담아 타인의 시선과 기준에 얽매이지 않고 자신이 추구하는 행복이야말로 진정한 멋이라는 메시지를 전할 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]