솔로 앨범을 발표하는 효린이 신곡 ‘SHOTTY’로 진심을 전한다.

효린은 오늘(2일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 클래식의 정석과 효린표 강렬한 퍼포먼스가 담긴 디지털 싱글 ‘SHOTTY’(셔리)의 음원과 뮤직비디오를 공개하며 활발한 활동에 나선다.

‘SHOTTY’는 효린이 직접 작사, 작곡 등 음악 작업에 참여해 한층 더 확장되고 짙어진 음악적 색채를 담아냈다. 층층이 쌓인 보컬 패드가 하나의 악기처럼 곡을 이끌며, 심장을 울리는 비트 위로 효린의 이야기가 무심하게 던져지듯 전해지는 점이 인상적인 곡이다.

효린은 신곡 공개 후 오후 8시에 공식 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 컴백 기념 라이브를 진행하며, 오는 4일 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 ‘SHOTTY’ 무대를 최초로 공개한다.

◇이하 효린의 일문일답

Q. 7월 15일 공개한 디지털 싱글 ‘YOU AND I’ 이후 약 2개월 만의 초고속 컴백입니다. 컴백 소감이 어떤가요?

"그 어느 때보다 더욱 설레고, 떨려요. ‘달리(Dally)’라는 노래가 발매됐을 때와 같은 설렘인 것 같아요. 제가 이 음악의 비트를 7~8년 전에 처음 듣게 됐는데, 드디어 저의 음악으로 세상에 내놓을 수 있게 돼 기뻐요. 작업에도 직접 참여하고 제 이야기를 담아서 만들어 낸 노래다 보니 발매 날이 너무 기다려지고, 이 음악을 많은 분들이 어떻게 들어주시고 봐주실지도 정말 기대가 되고 설레요."

Q. ‘SHOTTY’를 준비하면서 가장 중점을 뒀던 부분은 무엇인가요?

"이 노래를 통해 '내가 무슨 말을 하고 싶은 걸까? 무슨 메시지를 전달하고 싶은 걸까?'라는 부분을 가장 많이 신경 썼던 것 같아요. 제 음악이니까 제 목소리로 제 이야기를 당당하고 솔직하게 잘 담아내고 싶었거든요. 그리고 안무로도 그 메시지가 잘 닿을 수 있게 제대로 전달됐으면 좋겠다고 생각했던 것 같아요."

Q. ‘SHOTTY’를 “7년 전 비트에 반해 오래 간직해 온 곡”이라고 설명했는데 오랜 시간 묵혀둔 특별한 이유가 있는지, 이 곡에 대한 에피소드가 궁금합니다.

"이 노래를 처음 들었을 때 3초 만에 마음의 결정이 내려졌었어요. 그래서 제 노래로 빨리 보여드리고 싶었는데 그 당시 아쉽게도 성사되지 않았어요. 언젠가는 꼭 제 노래로 만들고 싶었고, 혹시 그 사이에 이 노래가 누군가의 노래가 된다면 나의 노래가 아니겠다고 생각하고 지냈어요. 제가 너무 쉽게 포기하고 넘어갔던 것 같아 7년 동안 머릿속에서 잊히지 않았어요. 이 노래에 대한 열망이 여전해서 이 노래가 아직 저를 기다리고 있는지 확인했어요. 확인이 되자마자 저는 이 노래를 제 음악으로 만들기로 마음을 먹었어요. 그렇게 기존에 있던 탑라인들도 제가 작업을 하면서, 그때와는 또 다른 저만의 음악으로 만들어냈죠."

Q. 작사, 작곡에 직접 참여했는데 작업하면서 가장 신경 쓴 부분이 있다면 무엇인가요?

"저는 음악도 연기의 하나라고 생각해요. 이 노래를 부르고, 만든 저의 모습을 상상하며, 그 캐릭터에 맞게 만들려고 신경을 많이 썼던 것 같아요. 보이스 톤이라든지, 발음 그리고 무심한 듯 시크하게 툭툭 던지는 말투들같이, 가사랑 잘 어우러지는 분위기가 될 수 있게 무드와 어울리는 한 캐릭터를 떠올리며 작업을 했던 것 같아요. 그동안 수많은 일들을 많이 겪었던 터라 더 이상의 일들은 이젠 내게 별일도 아니다. 무심하게 툭 나의 이야기를 하는 여자 보스 같은 느낌이랄까요. "

Q. ‘SHOTTY’를 통해 어떤 메시지를 전하고 싶은가요?

"사람들은 대화하는 시간을 참 즐거워하잖아요. 실제로 저도 그렇고요. 그 안에서 나의 이야기뿐만 아니라 남의 이야기를 하게 될 때도 있고요. 어떻게 보면 내 이야기는 누군가에게 털어놓기 쉽지 않은 이야기지만, 남의 이야기를 하는 건 너무 쉽게 하게 되는 것 같아요. 이런 경험이 다들 한 번씩은 있지 않을까요? 내가 원하든, 원치 않든 누군가의 이야기를 너무나도 쉽게 하는 사람들에게 ‘내 삶이 너의 이야깃거리가 아니야’라는 메시지를 전하고 싶었어요. 제가 대신 해 줄게요. 그 말. ‘SHOTTY’를 통해서."

Q. 안무에도 스토리가 있는데 어떤 스토리를 담아냈는지 궁금합니다.

"제가 솔로로 활동하고 있지만 제 곁에 함께해주는 멋진 댄서분들이 있는데요. 내 의지와는 상관없이 움직이게 만드는 꼭두각시 인형처럼 앉아서 입만 뻥긋하는 장면들의 춤도 앞서 설명해 드린 곡 소개의 스토리에 집중해서 보시면 재미있고요. 춤의 구성이 마치 한 편의 뮤지컬을 보는 것 같아 뿌듯해요."

Q. ‘SHOTTY’의 포인트 안무도 설명 부탁드립니다.

"'내 삶이 너의 이야깃거리가 아니야’라고 말해주는 입 앞에 손가락으로 “쉿”하는 동작들도 매력적이고요. 엔딩에 앉아서 시선으로 아이 콘택트를 해 주는 부분도 포인트 안무로서 멋있는 장면 중에 하나입니다."

Q. 이번 ‘SHOTTY’ 활동을 통해 듣고 싶은 반응이나 목표가 있다면 무엇인가요?

"'난 효린의 최애 곡이 SHOTTY야', '이 노래를 효린이 직접 작업했다고?'라는 말을 가장 듣고 싶어요. 제가 이 음악에 얼마나 저의 모든 것을 쏟아부었는지, 얼마나 열심히 만들었는지 그냥 그 진심만 전달되어도 정말 행복할 것 같아요. 그리고 저와 같은 메시지를 누군가에게 하고 싶었던 분들에게 이 노래가 든든한 노래가 되었으면 좋겠어요."

Q. 마지막으로 컴백을 기다려준 팬들에게 한 마디.

"항상 그 자리에서 한결같이 묵묵하게 기다려 주시며, 응원해 주시는 팬분들께 너무 감사해요. 여러분들 덕분에 제가 계속 음악을 할 수 있고, 무대를 설 수 있음에 감사해요. 앞으로도 계속해서 저의 이야기를 잘 써 내려갈 수 있도록 열심히 음악할게요. 사랑합니다."

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

