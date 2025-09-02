트와이스 채영, ‘릴 판타지 볼륨1’ 전곡 참여…12일 솔로 데뷔

트와이스 채영이 9월 12일 정규 1집 타이틀곡 'SHOOT (Firecracker)'(슛 (파이어크래커))로 솔로 데뷔를 알린다.

채영은 첫 솔로 정규 앨범 'LIL FANTASY vol.1'(릴 판타지 볼륨1) 발매에 앞서 공식 SNS 채널에 자신의 개성으로 가득 채운 티징 콘텐츠를 순차 공개하고 이목을 모았다. 1일 오묘하고 독특한 매력의 수록곡 'AVOCADO (feat. Gliiico)'(아보카도 (피처링 글리코)) 뮤직비디오에 이어 2일 0시 '채영'(CHAEYOUNG) 이름으로 빼곡히 수놓아진 새 앨범 트랙리스트 이미지를 선보이고 솔로 데뷔 분위기를 한층 고조시켰다.

트랙리스트에 따르면 신보에는 타이틀곡 'SHOOT (Firecracker)'를 비롯해 뮤직비디오로 선공개된 'AVOCADO (feat. Gliiico)', 'BAND-AID'(밴드-에이드), 'GIRL'(걸), 'RIBBONS (feat. SUMIN, Jibin of Y2K92)'(리본스 (피처링 수민, 지빈 오브 Y2K92)), 'DOWNPOUR (with Kai)’(다운푸어 (위드 카이)), 'BF'(비에프), '그림자놀이', '내 기타', CD온리 트랙 'Lonely doll waltz'(론리 돌 왈츠)까지 총 10곡이 실렸다.

특히 채영은 타이틀곡 포함 전곡 크레디트에 이름을 올리고 아티스트로서 역량을 발휘했다. 여기에 일본 팝 밴드 글리코, 래퍼 소코도모(Sokodomo), 싱어송라이터 수민, 유명 프로듀서 피제이(PEEJAY)와 슬롬(Slom), 인기 밴드 Y2K92의 지빈 등이 의기투합해 색다른 시너지를 냈다. 채영 안에 존재하는 작은 세계를 명명한 'LIL FANTASY'에서 착안해 앨범명 'LIL FANTASY vol.1'을 네이밍하고 작사, 작곡, 편곡에도 적극 나서며 독창적 음악 세계를 펼칠 첫 솔로 작품을 향한 기대감이 증폭된다.

1일 오후 6시 원스(팬덤명: ONCE)의 열렬한 관심에 화답하기 위해 프리 리스닝 이벤트 소식도 알렸다. 채영 솔로 데뷔 하루 전인 9월 11일 서울 용산구 한남하우스에서 앨범을 미리 감상하는 시간이 마련되고, 마지막 회차에서는 채영이 직접 참석해 팬들과 소통을 나눌 예정이다.

