현대차, 2025년 8월 33만6395대 판매…국내외 소폭 증가

현대 아반떼의 모습. 사진=현대차기아 커뮤니케이션센터

현대자동차가 지난 8월 전 세계 시장에서 총 33만6395대를 판매하며 전년 동월 대비 0.4% 증가한 실적을 기록했다. 국내 판매는 5만8330대로 0.4% 늘었고, 해외 판매는 27만8065대로 0.5% 증가했다.

현대차의 8월 국내 판매는 5만8330대로 집계됐다. 세단 부문에서는 아반떼(7655대), 그랜저(5139대), 쏘나타(3527대)가 주력 모델로 총 1만6551대가 팔렸다.

레저용차(RV) 부문은 팰리세이드(5232대), 싼타페(3303대), 투싼(3873대), 코나(3013대), 캐스퍼(1247대) 등으로 총 2만1272대를 기록했다.

상용차에서는 포터(5547대)와 스타리아(3246대)가 판매를 이끌었으며, 버스·트럭 등 중대형 상용차는 2202대가 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80(2826대), GV80(2635대), GV70(2983대)를 중심으로 총 9311대가 판매됐다.

해외 시장에서는 전년 같은 기간보다 0.5% 증가한 27만8065대가 판매됐다. 현대차는 SUV 중심의 판매 호조와 신차 효과를 기반으로 안정적인 실적을 유지한 것으로 분석된다.

현대차 관계자는 “현지 수요와 정책 변화에 적합한 판매·생산 체계를 강화해 권역별 시장 변화에 탄력적으로 대응할 것”이라며 “경쟁력 있는 신차 출시를 통해 글로벌 시장 점유율을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]