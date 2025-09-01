Hanwha LIFEPLUS 인터내셔널 크라운, 어뉴골프 후원한 공식 유니폼 최초 공개

Hanwha LIFEPLUS 인터내셔널 크라운이 대회 공식 유니폼을 최초로 공개했다. 호주 이민지, 태국 지노 티티쿨, 미국 넬리 코다, 한국 고진영(왼쪽부터)이 공식 유니폼을 입고 포즈를 취하고 있다. LPGA 제공

미국 여자프로골프협회(LPGA)가 주관하고 한화의 금융계열사 공동브랜드인 ‘LIFEPLUS(라이프플러스)’가 후원하는 ‘2025 Hanwha LIFEPLUS 인터내셔널 크라운’이 글로벌 골프웨어 브랜드 어뉴골프가 후원한 각국 선수단 공식 유니폼을 최초로 공개했다.

세계 골프 유일의 국가대항전인 인터내셔널 크라운은 오는 10월23일부터 26일까지 경기도 고양시에 위치한 뉴코리아CC에서 나흘간 개최한다. 총상금은 200만 달러로, 우승팀에게는 50만 달러의 상금이 지급된다. 1라운드부터 3라운드까지는 포볼 매치플레이로 진행되며, 최종 라운드는 싱글 매치플레이와 포썸 매치플레이의 혼합 방식으로 우승팀을 가린다.

공식 유니폼은 미국, 일본, 한국, 호주, 태국, 스웨덴, 중국 등 7개 참가국 및 월드팀의 특성을 반영해 다채롭게 디자인됐으며, 선수들의 기량을 뒷받침할 기능성과 글로벌 무대에 어울리는 스타일을 동시에 갖췄다. 이번 대회에 출전하는 세계 최정상급 여자 골퍼들은 개인 의상이 아닌 팀별 유니폼을 착용해 선수들의 국가적 자부심과 팀 단합을 강조할 예정이다.

한화생명 스포츠마케팅TF 팀장 박찬혁 전무는 “국내뿐 아니라 해외에서도 주목받고 있는 어뉴골프와 이번 대회를 함께할 수 있게 되어 의미 있게 생각한다”며 “공식 유니폼은 국가를 대표하는 선수들의 단합과 연대의 상징이자 대회의 큰 볼거리 중 하나다. 세계 최고 선수들이 팀플레이를 통해 선사할 특별한 감동을 많은 분들이 함께 즐겨주시길 바란다”고 전했다.

(주)큐앤드비인터내셔날이 전개하는 글로벌 골프웨어 브랜드 어뉴골프의 조용근 본부장은 “이번 한화 LIFEPLUS 인터내셔널 크라운 공식 후원은 어뉴골프가 추구하는 도전과 열정의 가치를 보여주는 동시에 브랜드를 전 세계에 알릴 소중한 기회”라며 “기능성과 스타일을 모두 갖춘 유니폼으로 선수들의 최고의 기량을 지원하고 팬들에게도 깊은 인상을 남기기를 바란다”고 말했다.

2025 한화 LIFEPLUS 인터내셔널 크라운에는 롤렉스 여자골프세계랭킹(WWGR) 1위 지노 티티쿨(태국), 2위 넬리 코다(미국), 3위 리디아 고(뉴질랜드), 4위 이민지(호주), 5위 루오닝 인(중국), 6위 야마시타 미유(일본), 8위 김효주(한국), 13위 마야 스타크(스웨덴) 등 주요 톱랭커들이 총출동한다. 한국팀은 김효주를 포함해 유해란(세계랭킹 9위), 고진영(세계랭킹 16위), 최혜진(세계랭킹 23위)이 출전 자격을 확정했다.

