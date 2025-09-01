세팍타크로 고양시청, STL 세팍타크로 클럽 챔피언십 무대로··· 세계 최강 클럽 패권에 도전장

사진=대한세팍타크로협회 제공

대한세팍타크로협회 고양시청 세팍타크로 실업팀이 오는 3일부터 7일까지 말레이시아 세림반(NS 매트릭스 아레나)에서 열리는 2025 세팍타크로 리그 챔피언스컵(STL)에 출전한다고 밝혔다.

이번 챔피언스컵은 말레이시아 세팍타크로협회가 주최하고, 아시아 세팍타크로연맹(ASTAF)이 주관 및 후원하는 아시아 최상위 수준의 리그 대회로, 말레이시아 STL리그의 상위 5개 팀과 아시아 각국에서 초청된 5개 팀 등 총 10개 팀이 참가해 레구(3인조) 종목으로 치러진다.

한국에서는 국내 세팍타크로계에서 뛰어난 성과와 명성을 자랑하는 고양시청 세팍타크로 실업팀이 초청을 받아 대표로 출전하며, 지도자와 선수, 협회 상임심판 등을 포함한 총 9명의 선수단이 1일 말레이시아로 출국해 대회에 임한다.

이번 대회 참가를 통해 고양시청 선수단은 2008년 창단이후 꾸준히 상위권을 유지해온 명문 세팍타크로 실업팀으로서 아시아 최정상급 선수들과의 실전을 통해 기술적 역량을 점검하고, 대한민국 세팍타크로의 국제 경쟁력을 향상하는 계기를 마련할 것으로 기대된다. 또한, 대회를 계기로 말레이시아 세팍타크로협회 및 아시아 세팍타크로연맹과의 교류 협력 기반을 공고히 하고, 향후 국제대회 유치 및 공동 발전의 발판을 마련하는 데에도 의미를 두고 있다.

김영진 대한세팍타크로협회 회장은 “이번 STL 챔피언스컵 참가는 우리 실업팀 선수들의 실전 경험을 넓히고 기술 발전을 이뤄낼 좋은 기회”라며 “대한민국 세팍타크로가 아시아 무대에서 더욱 높은 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적인 국제 교류와 투자를 이어가겠다”라고 밝혔다.

한편, 대한세팍타크로협회는 앞으로도 국제대회에 선수단 외에 국제심판 및 운영위원의 참가를 적극지원하여 해외 단체와의 협력 네트워크를 강화해 나가며, 한국 세팍타크로의 국제 경쟁력 제고와 위상 강화를 위한 노력을 지속해 나갈 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]