2025시즌 2차 K리그1 ‘팬 프렌들리 클럽상’, 2일부터 팬 투표 시작

한국프로축구연맹이 2025시즌 2차 K리그1 ‘팬 프렌들리 클럽상’ 팬 투표를 이달 2일부터 4일까지 3일간 실시한다.

‘팬 프렌들리 클럽상’은 연맹이 각 구단의 팬 친화 마케팅 활동을 독려하기 위해 2013년 제정한 상으로, 팬과 함께 소통하며 공감하는 K리그를 만드는 것이 목적이다. 팬 프렌들리 클럽상은 시즌 중 1~3차에 걸쳐 선정하고, 시즌 종료 후 종합상까지 총 4회 시상한다.

‘팬 프렌들리 클럽상’은 심사위원회 평가(40%)로 선정된 리그별 상위 5개 구단을 대상으로 기자단 투표(40%) 및 팬 투표(20%)를 진행하고, 투표 결과를 합산해 수상자를 결정한다. 올해 2차 팬 프렌들리 클럽상은 K리그1 14~26라운드 기간을 기준으로 했다.

2025시즌 2차 K리그1 팬 프렌들리 클럽상 후보에는 ▲김천(관중 편의를 위한 가변석 재설치, 호국보훈의 달 홈경기 이벤트 기획), ▲서울(FC바르셀로나와의 스페셜 매치, 팬들에게 특별한 경험을 선사하는 야장 개최), ▲안양(‘바이올렛 파트너’ 운영, ‘학교 원정대’ 등 지역밀착 활동 진행) ▲전북(‘Fruits Friday’ 홈경기 이벤트, ‘실버버튼 프로젝트’ 등 다채로운 팬 이벤트 개최), ▲제주(홈, 원정 통합 응원석 ‘올팬존’ 운영, ‘제주남방큰돌고래 유니폼’ 출시)가 이름을 올렸다.

팬 투표는 2일 오전 10시부터 4일 자정까지 K리그 공식 어플리케이션 ‘Kick’을 통해 진행된다. 투표에 참여할 팬들은 ‘Kick’에 접속해 ‘킥 투표’ 항목에서 구단별 참고 자료를 확인한 후 1위부터 3위까지 선택해 제출하면 된다.

