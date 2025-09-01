살롱 드 태윤, 박태윤X이승연 레트로 무드 협업 영상 공개

살롱 드 태윤은 과거와 현재가 공존하는 레트로 뷰티의 상승세 속에서 메이크업 아티스트 박태윤과 배우 이승연의 협업 영상을 공개했다고 1일 밝혔다.

유튜브 ‘살롱 드 태윤’의 이번 콘텐츠는 드라마 ‘거미’ 속 이승연의 시그니처 메이크업을 현대적으로 재해석해 보여준다.

브론즈 기조의 컬러와 매트 텍스처, 스모키 아이, 구조적인 쉐딩, 그리고 입술 라인을 정교하게 확장한 누드 톤 ‘오버립’이 조화를 이루며 90년대 특유의 관능미와 도시적 세련을 동시에 구현했다. 특히 립 라인을 강조하되 과한 채도 대신 뉴트럴한 컬러를 선택해, 일상에서도 부담 없이 시도할 수 있는 FW 시즌의 리얼 트렌드로 제시한다.

박태윤은 “오버립은 입술의 구조를 또렷하게 잡아 얼굴의 입체감을 강화해 주는 키 포인트”라며 “올가을엔 누드·브라운 계열로 톤 다운해 세련된 무드를 완성하라”고 제안했다.

영상 속 이승연은 시간이 지나도 변치 않는 우아함과 카리스마로 시선을 사로잡았고, 특유의 스타일 아카이브를 오늘의 언어로 업데이트하며 레전드의 존재감을 입증했다.

해당 영상은 유튜브 ‘살롱 드 태윤’에서 만나볼 수 있다. 한편 이승연은 6년 만의 드라마로 복귀해 욕망으로 물든 빌런 캐릭터를 선보일 예정으로 캐릭터 스타일링 또한 관심 포인트가 될 전망이다.

