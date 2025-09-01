정수빈, 中 광저우 단독 팬사인회서 입증한 현지 인기

배우 정수빈이 중국 상하이에 이어 광저우에서 단독 팬사인회를 성료했다.

정수빈은 최근 중국 광저우에서 팬사인회 'CHUNG SU BIN Fansign in GUANGZHOU'를 열며, 글로벌 영향력을 과시했다.

이날 사인회 현장은 팬들로 꽉 차며 중국 내 정수빈의 괄목할 인기를 재확인시켰다. 팬사인회를 통해 정수빈은 팬들의 목소리에 다정히 귀 기울이며 속 깊은 팬사랑을 전했다.

특히, 정수빈은 팬들과 함께 소통할 수 있는 게임 타임, TMI 퀴즈, 포토타임 코너 등 다채로운 이벤트로 팬들과 더욱 밀접히 호흡했다. 정수빈은 팬들을 위해 준비한 아일릿의 '빌려온 고양이', '바라밤' 등 다양한 댄스 챌린지를 선보였고, 이에 팬들 역시 뜨거운 환호로 화답했다.

정수빈은 또한 팬들이 직접 준비해 온 다양한 의상과 액세서리를 착용한 채 여유롭게 포즈를 취하기도 했다. 팬사인회가 종료된 후에는 하이터치회를 진행하며 현장을 찾은 팬들에게 다시 한번 감사 인사를 전했다.

이렇듯 정수빈은 올해 STUDIO X+U '선의의 경쟁'과 영화 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'를 통해 디테일이 더해진 섬세한 연기로 국내외 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 정수빈은 안방극장, OTT, 스크린 등 다양한 플랫폼을 넘나들며 명실상부 '라이징 스타'로 등극했다. 호연에 힘입어 정수빈은 최근 열린 국내 최대 스트리밍 축제 '2025 국제스트리밍페스티벌'의 '글로벌 OTT 어워즈'에서 여자 신인상 부문을 수상했다.

