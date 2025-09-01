태양의서커스, 쿠자(KOOZA) 부산 곳곳에서 나타난 퍼포먼스

태양의서커스, 쿠자(KOOZA)가 부산을 점령했다. 부산 공연 개막을 기념해 주요 랜드마크들이 쿠자(KOOZA)의 개성 넘치는 비주얼과 특별한 제휴 이벤트로 가득 채워진다. 앞서 8/16(토)에는 국내 첫 투어의 대장정을 앞둔 쿠자(KOOZA)의 아티스트들이 부산 명소 곳곳에서 모습을 드러내며 시민과 관광객들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

먼저 해운대 엘시티에 위치한 국내 최대 규모의 전망대 부산엑스더스카이에서 짜릿한 오션뷰와 시티뷰 절경과 함께 제휴 할인 프로모션을 만날 수 있다. 쿠자(KOOZA) 공연 티켓 소지 후 전망대를 방문하면 입장권 할인을 받을 수 있으며, 전망대 관람객 대상으로는 쿠자(KOOZA) 티켓을 할인받을 수 있는 쿠폰을 제공한다. 부산 하늘 위의 멋진 전경과 쿠자(KOOZA)의 화려한 공연을 동시에 즐길 수 있는 이 모든 제휴 프로모션은 9/21(일)까지 진행된다. 한편 쿠자(KOOZA)의 아티스트들은 해운대 해변 풍광과 화려한 시티뷰, 포토존을 배경으로 개성 넘치는 포즈와 익살스러운 표정을 지어 보여 눈길을 끈다.

신세계사이먼 부산 프리미엄 아울렛에서는 쿠자(KOOZA) 속 캐릭터인 트릭스터가 압도적인 위용으로 이용객들을 반겼다. 노스(NORTH) 중앙광장 내 6.5m 높이의 대형 조형물뿐만 아니라 곳곳에 설치된 포토존에서 인증샷을 촬영한 후 인스타그램에 업로드하면 추첨을 통해 공연 티켓 50매를 증정하는 이벤트도 함께 진행됐다. 8/16(토)에는 아울렛을 찾은 쿠자(KOOZA) 아티스트들이 일대를 순식간에 공연장으로 변신시키는 마법 같은 순간을 선사하기도 했다. 나들이객의 박수를 유도하는 농익은 쇼맨십과 포토타임 등의 팬서비스는 물론 깜짝 퍼포먼스와 함께 잊지 못할 추억을 전한 이들의 활약에 부산 시민들은 쉴 새 없이 환호를 보내며 쿠자(KOOZA)에 대한 기대감을 더욱 키웠다는 후문이다. 아티스트들은 부산의 유명 어트랙션 중 하나인 요트탈래의 요트 투어까지 즐기며 부산 곳곳에서 폭발적인 존재감을 드러냈다.

이어 쿠자(KOOZA) 해변 열차가 해운대 일대를 질주했다. 부산 명물로 손꼽히는 해운대 블루라인파크 해변열차는 해운대 미포에서 청사포를 거쳐 송정까지 왕복 운행하는 관광 열차로 부산의 명물 중 하나이다. 해안 절경을 따라 달린 쿠자(KOOZA) 해변열차는 8월 말 성황리에 운행을 마쳤다.

부산은 익사이팅한 즐길거리와 볼거리가 가득한 대한민국 대표 관광도시로, 부산을 국내 투어 첫 도시로 선정한 쿠자(KOOZA)의 정체성과도 밀접하게 닿아있다. 웃음과 감동, 경이로움이 가득한 세계로 관객들을 이끄는 쿠자(KOOZA)는 태양의서커스의 본질에 가장 가까운 공연으로 손꼽힌다. 숨막히는 퍼포먼스와 화려한 무대 예술 등 스펙터클하고 익사이팅한 재미를 선사하는 쿠자(KOOZA)를 부산에서 가장 먼저 만나볼 수 있다는 소식이 시민과 관광객들을 더 설레게 하는 가운데, 관광 도시 부산에서 즐길 수 있는 콘텐츠로서 신선한 존재감을 발휘할 쿠자(KOOZA)에 모두의 관심이 집중되고 있다.

태양의서커스, 쿠자(KOOZA)의 부산 공연은 9/28(일)까지 만나볼 수 있으며 9/19(금)까지 사용 가능한 민생회복쿠폰도 NOL 티켓과 예스24 티켓을 통해 적용할 수 있다. 한편 8/21(목) 첫 공연을 선보인 쿠자(KOOZA)는 부산 시민들에게 열광적인 반응을 얻으며 국내 투어의 힘찬 출발을 알렸다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

