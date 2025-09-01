‘새싹 찾는다’ KBL 신인선수 드래프트 참가 접수 시작

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 1일부터 ‘2025 KBL 신인선수 드래프트’ 참가 신청 접수를 시작한다.

신청 대상자는 대한민국 국적을 보유하고 KBL 구단에 지명되거나 선수 계약을 한 사실이 없는 선수로 4년제 대학 졸업 예정, 대학 재학 및 졸업, 고교 졸업 예정 및 졸업 또는 동등 이상의 자격 중 하나를 갖춰야 한다.

해외 프로리그에서 활동 중인 국내 선수와 대한민국농구협회 소속 선수로 5년 이상 등록된 외국 국적의 보유 선수도 참여할 수 있다. 단, 외국 국적 보유 선수의 경우 드래프트 이후 약정기간을 제외한 두 시즌 계약기간 내 대한민국 국적을 취득해야 한다. 일반인 참가자는 서류, 실기 심사를 거쳐 최종 참가 여부가 결정된다.

신청 기간은 오는 12일 오후 2시까지다. 참가 신청서 및 관련 서류를 작성해 이메일, 팩스, 우편 중 한 가지 방법으로 제출하면 된다. 신인선수 드래프트 관련 세부 사항은 KBL 통합 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 2025 KBL 신인선수 드래프트 트라이아웃 및 선수 지명 행사는 11월14일 잠실학생체육관에서 열린다. 이에 앞서 구단 순위 추첨 행사는 11월7일 KBL센터에서 열릴 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

