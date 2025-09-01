김준수, 2년 만에 日 팬 만났다…“기다려줘서 고마워요”

가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 약 2년 만에 일본 팬들과 재회한 오사카·요코하마 팬콘서트를 4회 전석 매진 속에 성황리에 마무리했다.

팜트리아일랜드는 1일 “김준수가 지난 8월 29일 오사카 그랑큐브, 31일 퍼시피코 요코하마에서 개최된 ‘XIA 2025 JAPAN FAN CONCERT : Journey to You(시아 2025 재팬 팬 콘서트 : 저니 투 유)’를 성료했다”고 밝혔다. 총 4회 진행된 공연은 전석 매진됐다.

이번 콘서트는 지난 'XIA Fanmeeting Tour 'COCOTIME' : The 20th Anniversary(시아 팬미팅 투어 '코코타임')' 이후 약 2년 만에 진행된 일본 단독 공연으로 두 지역 모두 같은 공연장에서 다시 펼쳐진 무대라는 점에서 더욱 의미를 지닌다.

또한 ‘Journey to You(저니 투 유)’라는 타이틀 아래 펼쳐진 이번 공연은 언제나 한국을 찾아와 준 일본 팬들에게 이번에는 김준수가 직접 일본으로 향해 함께 만들어간 특별한 여정으로 완성됐다. 팬들과 새롭게 쌓아 나가는 추억들과 댄스부터 발라드까지 아우르는 다채로운 무대로 채워진 이번 팬 콘서트인 만큼 그 이름처럼 또 하나의 ‘여행’으로 완성됐다. 김준수는 댄스곡 ‘Hana(하나)’, ‘Color Me In(컬러 미 인)’을 에너지 넘치는 퍼포먼스로 선보이며 공연의 시작을 강렬하게 열었다.

이어 현지 MC와 함께한 ‘XIA의 여행 취향 알아보기’, ‘찰칵! 랜덤 스냅’ 등 다양한 코너들은 김준수의 일상과 취향을 더욱 가까이 느낄 수 있는 시간으로 꾸려졌다. 특히 ‘미션! 샤루마블 in Japan’에서 모든 미션을 성공하고도 팬들의 뜨거운 성원에 화답하듯 주저 없이 벌칙 챌린지에 나서 남다른 팬 사랑을 드러냈다. 또한 캠핑 요리 도전기와 ASMR을 담은 VCR 영상은 김준수의 색다른 매력을 선보이며 현장의 분위기를 한층 뜨겁게 만들었다.

팬콘서트인 만큼 무대에서는 김준수의 과거와 현재를 아우르는 대표곡들이 담긴 라이브 무대가 연이어 이어졌다. 퍼포먼스가 돋보이는 ‘Xitizen(시티즌)’, ‘Fantasy(판타지)’와, ‘요즘’, ‘스물한 번째 계절이 널 기다릴 테니까’, 일본어곡 ‘Eternal(이터널)’까지 오랜 기다림 끝에 다시 만난 팬들에게 감동을 선사했다. 특히 요코하마 공연에서는 뮤지컬 넘버를 추가해 각 지역마다 변주한 세트리스트로 공연의 다채로움을 배가시켰다.

팬콘서트를 마친 김준수는 “2년이라는 긴 시간을 기다려주신 만큼 더욱 특별한 시간을 만들고 싶었다. 이번 공연으로 직접 일본에 와서 가까이에서 팬분들을 만날 수 있어 정말 행복했다. 하루라도 빨리 일본 팬분들을 다시 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다”는 감사의 소회를 전했다. 이어 팬들과 함께 ‘사쿠란보(さくらんぼ)’를 부르며 객석과 끝까지 호흡해 뜨거운 앙코르 무대를 선보였다.

약 2년 만의 일본 단독 공연 역시 전석 매진으로 이끌며 변함없는 티켓 파워와 굳건한 입지를 증명한 김준수는 데뷔 이래 첫 미디어 전시회 ‘KIMJUNSU MEDIA EXHIBITION [VOICE : COLOR OF SOUND](보이스 : 컬러 오브 사운드)’에 이어 일본 팬콘서트 투어까지 이어가며 남다른 팬 사랑으로 8월을 꽉 채우며 또 하나의 뜻깊은 기록을 남겼다.

한편, 일본 투어를 성황리에 마무리한 김준수는 오는 9월 28일까지 뮤지컬 ‘알라딘’에서 ‘알라딘’ 역으로 부산 드림씨어터 무대에 오르며, 10월 9일부터 12일까지 4일간 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 ‘XIA 2025 CONCERT Chapter 2 : Festa’로 팬들과 만날 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]